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متضرّر كورونا.. فضّل شراء "لامبورجيني" على دفع رواتب الموظفين

اعتقلته الشرطة عقب حصوله على 3.9 مليون دولار

اعتقلت السلطات الأميركية رجلاً في ولاية فلوريدا، بعد أن حصل على مبلغ 3.9 مليون دولار على شكل قروض ضمن برنامج للأعمال المتضررة بسبب جائحة كورونا، لكنه اشترى سيارة لامبورجيني بجزءٍ من المبلغ الذي تلقاه.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية، أن السلطات صادرت من المتهم ديفيد هاينز (29 عاماً) سيارة لامبورجيني رياضية قيمتها 318 ألف دولار، إضافة إلى 3.4 مليون دولار من حسابات بنكية تعود للرجل.

ووجّهت المحكمة لهاينز تهماً تتضمن الاحتيال البنكي، والإدلاء بمعلومات كاذبة لمؤسسة مالية، إضافة إلى الانخراط في معاملات لعائدات غير قانونية.

وبحسب ملف القضية، فإن هاينز طالب بالحصول على نحو 13.5 مليون دولار من صندوق حماية الرواتب عبر طلبات تقدم بها بالنيابة عن عدة شركات.

وتدعي الشكوى المقدمة ضده بأن الرجل تسبب بتقديم طلبات قروض احتيالية، تضمنت عديداً من المعلومات الكاذبة والمضللة عن نفقات الرواتب المرتبطة بالشركات.

ووافقت المؤسسة المالية على تمويل هاينز بنحو 3.9 مليون دولار على شكل قروض.

وبحسب بيان الوزارة، فقد "اشترى هاينز سيارة لامبورجيني هوراكان 2020 الرياضية بنحو 318 ألف دولار، وسجلها باسمه وباسم إحدى شركاته سوياً".

ويضيف البيان أن الرجل قام بعد تلقيه الدعم بعمليات شراء لبضائع فارهة ولمنتجعات في منطقة ميامي بيتش.

ولم يدفع هاينز الرواتب التي ادّعى حاجته إالى الحصول على القروض من أجلها.

ويجب على الشركات بموجب القانون استخدام عائدات قروض الرواتب لتغطية دخل الموظفين، ودفع الفوائد المترتبة على العقارات والإيجارات والفواتير المتعلقة بالعمل.

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متضرّر كورونا.. فضّل شراء "لامبورجيني" على دفع رواتب الموظفين
سبق

اعتقلت السلطات الأميركية رجلاً في ولاية فلوريدا، بعد أن حصل على مبلغ 3.9 مليون دولار على شكل قروض ضمن برنامج للأعمال المتضررة بسبب جائحة كورونا، لكنه اشترى سيارة لامبورجيني بجزءٍ من المبلغ الذي تلقاه.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية، أن السلطات صادرت من المتهم ديفيد هاينز (29 عاماً) سيارة لامبورجيني رياضية قيمتها 318 ألف دولار، إضافة إلى 3.4 مليون دولار من حسابات بنكية تعود للرجل.

ووجّهت المحكمة لهاينز تهماً تتضمن الاحتيال البنكي، والإدلاء بمعلومات كاذبة لمؤسسة مالية، إضافة إلى الانخراط في معاملات لعائدات غير قانونية.

وبحسب ملف القضية، فإن هاينز طالب بالحصول على نحو 13.5 مليون دولار من صندوق حماية الرواتب عبر طلبات تقدم بها بالنيابة عن عدة شركات.

وتدعي الشكوى المقدمة ضده بأن الرجل تسبب بتقديم طلبات قروض احتيالية، تضمنت عديداً من المعلومات الكاذبة والمضللة عن نفقات الرواتب المرتبطة بالشركات.

ووافقت المؤسسة المالية على تمويل هاينز بنحو 3.9 مليون دولار على شكل قروض.

وبحسب بيان الوزارة، فقد "اشترى هاينز سيارة لامبورجيني هوراكان 2020 الرياضية بنحو 318 ألف دولار، وسجلها باسمه وباسم إحدى شركاته سوياً".

ويضيف البيان أن الرجل قام بعد تلقيه الدعم بعمليات شراء لبضائع فارهة ولمنتجعات في منطقة ميامي بيتش.

ولم يدفع هاينز الرواتب التي ادّعى حاجته إالى الحصول على القروض من أجلها.

ويجب على الشركات بموجب القانون استخدام عائدات قروض الرواتب لتغطية دخل الموظفين، ودفع الفوائد المترتبة على العقارات والإيجارات والفواتير المتعلقة بالعمل.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
01:33 PM

متضرّر كورونا.. فضّل شراء "لامبورجيني" على دفع رواتب الموظفين

اعتقلته الشرطة عقب حصوله على 3.9 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات الأميركية رجلاً في ولاية فلوريدا، بعد أن حصل على مبلغ 3.9 مليون دولار على شكل قروض ضمن برنامج للأعمال المتضررة بسبب جائحة كورونا، لكنه اشترى سيارة لامبورجيني بجزءٍ من المبلغ الذي تلقاه.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية، أن السلطات صادرت من المتهم ديفيد هاينز (29 عاماً) سيارة لامبورجيني رياضية قيمتها 318 ألف دولار، إضافة إلى 3.4 مليون دولار من حسابات بنكية تعود للرجل.

ووجّهت المحكمة لهاينز تهماً تتضمن الاحتيال البنكي، والإدلاء بمعلومات كاذبة لمؤسسة مالية، إضافة إلى الانخراط في معاملات لعائدات غير قانونية.

وبحسب ملف القضية، فإن هاينز طالب بالحصول على نحو 13.5 مليون دولار من صندوق حماية الرواتب عبر طلبات تقدم بها بالنيابة عن عدة شركات.

وتدعي الشكوى المقدمة ضده بأن الرجل تسبب بتقديم طلبات قروض احتيالية، تضمنت عديداً من المعلومات الكاذبة والمضللة عن نفقات الرواتب المرتبطة بالشركات.

ووافقت المؤسسة المالية على تمويل هاينز بنحو 3.9 مليون دولار على شكل قروض.

وبحسب بيان الوزارة، فقد "اشترى هاينز سيارة لامبورجيني هوراكان 2020 الرياضية بنحو 318 ألف دولار، وسجلها باسمه وباسم إحدى شركاته سوياً".

ويضيف البيان أن الرجل قام بعد تلقيه الدعم بعمليات شراء لبضائع فارهة ولمنتجعات في منطقة ميامي بيتش.

ولم يدفع هاينز الرواتب التي ادّعى حاجته إالى الحصول على القروض من أجلها.

ويجب على الشركات بموجب القانون استخدام عائدات قروض الرواتب لتغطية دخل الموظفين، ودفع الفوائد المترتبة على العقارات والإيجارات والفواتير المتعلقة بالعمل.

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