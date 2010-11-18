"العساكر" يزور معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا

زار مساعد المشرف على مكتب مدير الجامعة للشؤون التعليمية والفكرية، المشرف على إدارة المتابعة، الشيخ عبدالمجيد بن محمد العساكر، معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا، التابع لـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يأتي ذلك، بناءً على توجيه مدير جامعة الإمام، د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.