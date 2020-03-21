أستراليا تغلق شواطئ سيدني بعد تزايد إصابات «كورونا»

أخلتها من روادها وأقفلت المسابح في المدينة

أغلقت السلطات الأسترالية اليوم (السبت)، شاطئ بوندي في سيدني أمام رواده في محاولة منها لاحتواء فيروس كورونا، الذي تخطّت حصيلة المصابين به في أستراليا ألف شخص.

وعمد عمّال الإنقاذ إلى إخلاء الشاطئ من رواده كما أغلقت الشرطة مداخله وأقفلت عددًا من المسابح في المدينة، وفقًا لـ"فرانس 24".

واتّخذت السلطات التدبير المؤقت بعدما انتشرت على شبكة الإنترنت صور تظهر حشودًا من رواد البحر على الشاطئ، ما أثار موجة استهجان على وسائل الإعلام ولدى المسؤولين الذين كانوا قد حظروا التجمّعات غير الضرورية في الهواء الطلق التي يزيد عدد المشاركين فيها على 500 شخص.

في هذه الأثناء، أعلنت ولاية "نورذرن تيريتوري" (الأراضي الشمالية) أنها ستغلق حدودها الأسبوع المقبل، وستفرض على القادمين من مناطق أخرى في أستراليا حجرًا صحيًا لمدى أسبوعين.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 1,068 شخصًا بينهم عشرة أمريكيين تم وضعهم في الحجر الصحي في ولاية "ساوث أستراليا" (جنوب أستراليا).