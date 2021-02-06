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في أبها.. إغلاق حديقتَيْن خالفتا الإجراءات الاحترازية

بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار بكثافة كبيرة

أغلقت أمانة عسير حديقتين خالفتا الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

يأتي هذا بعد رصد الفرق الرقابية بالتعاون مع العمليات المشتركة وجودَ تجمعاتٍ كبيرة وبائعين متجولين، في مخالفات واضحة للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، وذلك في حديقتيْ المطار وسما أبها.

وأكدت أمانة المنطقة أنه لا تهاون في مجال متابعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدةً أن قرار إغلاق الحديقتين جاء حفاظًا على صحة الجميع بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار وبكثافة كبيرة.

وشدّدت على أهمية التقيد والالتزام التام بالاحترازات الصحية والوقائية، موضحة أن عقوبات الإغلاق ستطبق على جميع المخالفين واتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وذكرت أن أعمالها الميدانية مستمرة على مستوى جميع بلديات المنطقة لمتابعة جميع المواقع التي تشهد تجمعات؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة بفيروس "كورونا"، وذلك بمتابعةٍ مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ‏الذي وجّه بتكثيف أعمال الرقابة على مواقع التنزه والمجمعات التجارية والمولات وأماكن التجمع بشكل عام.

جديرٌ بالذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها كثفت الفرق الرقابية والجولات الميدانية للتأكد من مدى التزام الجميع بالتوجيهات الصادرة والاحترازات الوقائية للوقاية من "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أبها.. إغلاق حديقتَيْن خالفتا الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة عسير حديقتين خالفتا الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

يأتي هذا بعد رصد الفرق الرقابية بالتعاون مع العمليات المشتركة وجودَ تجمعاتٍ كبيرة وبائعين متجولين، في مخالفات واضحة للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، وذلك في حديقتيْ المطار وسما أبها.

وأكدت أمانة المنطقة أنه لا تهاون في مجال متابعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدةً أن قرار إغلاق الحديقتين جاء حفاظًا على صحة الجميع بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار وبكثافة كبيرة.

وشدّدت على أهمية التقيد والالتزام التام بالاحترازات الصحية والوقائية، موضحة أن عقوبات الإغلاق ستطبق على جميع المخالفين واتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وذكرت أن أعمالها الميدانية مستمرة على مستوى جميع بلديات المنطقة لمتابعة جميع المواقع التي تشهد تجمعات؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة بفيروس "كورونا"، وذلك بمتابعةٍ مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ‏الذي وجّه بتكثيف أعمال الرقابة على مواقع التنزه والمجمعات التجارية والمولات وأماكن التجمع بشكل عام.

جديرٌ بالذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها كثفت الفرق الرقابية والجولات الميدانية للتأكد من مدى التزام الجميع بالتوجيهات الصادرة والاحترازات الوقائية للوقاية من "كورونا".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:54 PM

في أبها.. إغلاق حديقتَيْن خالفتا الإجراءات الاحترازية

بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار بكثافة كبيرة

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أغلقت أمانة عسير حديقتين خالفتا الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

يأتي هذا بعد رصد الفرق الرقابية بالتعاون مع العمليات المشتركة وجودَ تجمعاتٍ كبيرة وبائعين متجولين، في مخالفات واضحة للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، وذلك في حديقتيْ المطار وسما أبها.

وأكدت أمانة المنطقة أنه لا تهاون في مجال متابعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدةً أن قرار إغلاق الحديقتين جاء حفاظًا على صحة الجميع بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار وبكثافة كبيرة.

وشدّدت على أهمية التقيد والالتزام التام بالاحترازات الصحية والوقائية، موضحة أن عقوبات الإغلاق ستطبق على جميع المخالفين واتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وذكرت أن أعمالها الميدانية مستمرة على مستوى جميع بلديات المنطقة لمتابعة جميع المواقع التي تشهد تجمعات؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة بفيروس "كورونا"، وذلك بمتابعةٍ مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ‏الذي وجّه بتكثيف أعمال الرقابة على مواقع التنزه والمجمعات التجارية والمولات وأماكن التجمع بشكل عام.

جديرٌ بالذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها كثفت الفرق الرقابية والجولات الميدانية للتأكد من مدى التزام الجميع بالتوجيهات الصادرة والاحترازات الوقائية للوقاية من "كورونا".

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