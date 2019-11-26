انطلاق فعاليات "مهرجان التعليم للتربية الكشفية" بتعليم الليث

بمشاركة 120 قائدًا وكشافًا

انطلقت فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية، لمرحلة "المتقدم"، والذي تنظمه وكالة وزارة التعليم للتعليم العام، وتستضيفه إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم النشاط الطلابي- الكشفي، بمشاركة 120 قائدًا وكشافًا، يمثلون 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.



يأتي ذلك برعاية مدير إدارة التعليم بالمحافظة، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وحضور مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي، وعدد من القيادات التعليمية والكشفية ورؤساء وفود الإدارات التعليمية.



ورحّب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بالوفود الكشفية المشاركة كافة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.



وأوضح "الحازمي" أن المهرجان يهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين، والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي، متطلعًا إلى أن يحقق المهرجان الكشفي أهدافه في تنمية روح الكشافة، والارتقاء بمهارات وقدرات الطلاب المشاركين.



من جانبه قال رئيس قسم النشاط الكشفي عبدالله بن محمد البصراوي: إن المهرجان يسعى كذلك إلى مساعدة الكشافين في اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية.



وأشار رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان مدير الإعلام التربوي، محمد بن ختيم المالكي، إلى أن المهرجان بدأ بأداء تحية العلم والعرض الكشفي، ثم بدأت الإدارات التعليمية المشاركة في التنافس فيما بينها في (٩) شارات كشفية: "صديق بنك الدم، هاوي فنون الحبال، الكهربائي، الفارس، دارس النفط، المتحدث، صديق الماء، المزارع، والمصور".



وفي إطار تنفيذ البرامج المصاحبة للمهرجان، زارت الوفود الكشفية المشاركة، المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وكان في استقبالهم مدير المسؤولية الاجتماعية محمد الحارثي، الذي استعرض مسيرة المجموعة منذ نشأتها، كما تحدث عن أبرز نشاطات المجموعة ومنتجاتها.



واستضاف رجل الأعمال الشيخ أحمد بن عيسى المزيني، في مرزعته بالليث؛ الوفود الكشفية المشاركة كافة، ورحّب باسم أهالي المحافظة بجميع المشاركين، ونظّم لهم حفل استقبال كبيرًا، قُدمت فيه العديد من الألوان الشعبية، ثم تناول الضيوف وجبة عشاء أُعِدَّت بهذه المناسبة.



وأدى ‏فرسان ‎كشافة وزارة التعليم المشاركون، اختبار شارة (الفارس) ضمن الاختبارات العملية لشارات الهوايات بمقر إسطبل الشيخ المزيني للخيول العربية الأصيلة، وأظهر الطلاب تميزًا كبيرًا في الفروسية وركوب الخيل.