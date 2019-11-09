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ميليشيا الحوثي تشيع 45 جثة تعود لعناصرها واستمرار القصف على مواقع في صعدة

حصاد خسائرها في المعارك مع الجيش اليمني والقوات المشتركة

أقامت الميليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مراسم تشييع لـ45 جثة لعناصرها، وذلك يعد اعترافاً من الميليشيات بالخسائر الفادحة التي وقعت نتيجة إحدى المعارك مع الجيش الوطني والقوات المشتركة.

وفي سياق منفصل، شنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق، كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين على القرى الحدودية اليمنية، حسب ما قالت مصادر ميدانية.

اليمن ميليشيا الحوثي

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ميليشيا الحوثي تشيع 45 جثة تعود لعناصرها واستمرار القصف على مواقع في صعدة
سبق

أقامت الميليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مراسم تشييع لـ45 جثة لعناصرها، وذلك يعد اعترافاً من الميليشيات بالخسائر الفادحة التي وقعت نتيجة إحدى المعارك مع الجيش الوطني والقوات المشتركة.

وفي سياق منفصل، شنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق، كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين على القرى الحدودية اليمنية، حسب ما قالت مصادر ميدانية.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
06:59 PM

ميليشيا الحوثي تشيع 45 جثة تعود لعناصرها واستمرار القصف على مواقع في صعدة

حصاد خسائرها في المعارك مع الجيش اليمني والقوات المشتركة

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فهد كاملي - الرياض
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4,084

أقامت الميليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مراسم تشييع لـ45 جثة لعناصرها، وذلك يعد اعترافاً من الميليشيات بالخسائر الفادحة التي وقعت نتيجة إحدى المعارك مع الجيش الوطني والقوات المشتركة.

وفي سياق منفصل، شنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق، كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين على القرى الحدودية اليمنية، حسب ما قالت مصادر ميدانية.

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