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شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟

رواق وفرشة متهالكة.. والمسؤولون: ممنوع منعاً باتاً!

كشفت جولة لـ"سبق" على منتزة غابة رغدان، عن أسلوب لعدد من زائري المنتزة الذي يشهد كثافة عالية لضمان وجود مكان مميز لهم في أي وقت، ويتمثل في حجزهم المواقع المميزة في الغابة ذات الإطلالة على عقبة المخواة من خلال جلسة على شكل دائرة محاطة بسياج حيث يقومون بلف رواق على الجلسة ووضع فرشة متهالكة ومركى في الموقع ومغادرته، مما يوحي بأن هناك أشخاصاً في الموقع.

"سبق" بدورها وجهت الاستفسار لأحد المشرفين في المنتزة والذي أكد أن ذلك مخالف للتعليمات ومن حق أي شخص الجلوس في الموقع ويمنع منعاً باتاً الحجز.

وبدورهم طالب عدد من مرتادي المنتزه بضرورة تكثيف جولات الجهات ذات العلاقة ومنع مثل تلك التصرفات الفردية.

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شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟
سبق

كشفت جولة لـ"سبق" على منتزة غابة رغدان، عن أسلوب لعدد من زائري المنتزة الذي يشهد كثافة عالية لضمان وجود مكان مميز لهم في أي وقت، ويتمثل في حجزهم المواقع المميزة في الغابة ذات الإطلالة على عقبة المخواة من خلال جلسة على شكل دائرة محاطة بسياج حيث يقومون بلف رواق على الجلسة ووضع فرشة متهالكة ومركى في الموقع ومغادرته، مما يوحي بأن هناك أشخاصاً في الموقع.

"سبق" بدورها وجهت الاستفسار لأحد المشرفين في المنتزة والذي أكد أن ذلك مخالف للتعليمات ومن حق أي شخص الجلوس في الموقع ويمنع منعاً باتاً الحجز.

وبدورهم طالب عدد من مرتادي المنتزه بضرورة تكثيف جولات الجهات ذات العلاقة ومنع مثل تلك التصرفات الفردية.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:13 AM

شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟

رواق وفرشة متهالكة.. والمسؤولون: ممنوع منعاً باتاً!

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
20
12,439

كشفت جولة لـ"سبق" على منتزة غابة رغدان، عن أسلوب لعدد من زائري المنتزة الذي يشهد كثافة عالية لضمان وجود مكان مميز لهم في أي وقت، ويتمثل في حجزهم المواقع المميزة في الغابة ذات الإطلالة على عقبة المخواة من خلال جلسة على شكل دائرة محاطة بسياج حيث يقومون بلف رواق على الجلسة ووضع فرشة متهالكة ومركى في الموقع ومغادرته، مما يوحي بأن هناك أشخاصاً في الموقع.

"سبق" بدورها وجهت الاستفسار لأحد المشرفين في المنتزة والذي أكد أن ذلك مخالف للتعليمات ومن حق أي شخص الجلوس في الموقع ويمنع منعاً باتاً الحجز.

وبدورهم طالب عدد من مرتادي المنتزه بضرورة تكثيف جولات الجهات ذات العلاقة ومنع مثل تلك التصرفات الفردية.

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