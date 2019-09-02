النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ بيش يدشن 9 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

تحقيقاً لتطوير منظومة التعليم وتحسين نتائجه

دشن محافظ بيش، حسن عبدالله أبوشرحة صباح اليوم تسع مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الروضة الثانية.

وحضر التدشين مدير مكتب التعليم أحمد أبوطالب، ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية إسماعيل جعفري، ومشرف الشراكة المجتمعية موسى بحري، ومشرف أمانة التعليم خالد دلاك.

وقام المحافظ بجولة في مقر الروضة الثانية على الفصول الدراسية، واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية، والتي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأعرب "أبو شرحة" عن شكره لقادة مكتب التعليم ببيش على جهودهم واهتمامهم بهذه المرحلة الهامة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني، مشيداً بالعمل المنجز من الأقسام ذات العلاقة وباحترافية العمل القيادي والحس الوطني لدى القيادات التربوية بمكتب تعليم بيش.

ومن جانب آخر، قدم مدير مكتب التعليم ببيش، أحمد أبوطالب شكره لمحافظ بيش على حضوره وتشريفه تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح "أبوطالب" أنَّ تحويل هذه الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خياراً إستراتيجياً لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتجه.

وأضاف أن ذلك يؤدي أيضاً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ بيش يدشن 9 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة
سبق

دشن محافظ بيش، حسن عبدالله أبوشرحة صباح اليوم تسع مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الروضة الثانية.

وحضر التدشين مدير مكتب التعليم أحمد أبوطالب، ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية إسماعيل جعفري، ومشرف الشراكة المجتمعية موسى بحري، ومشرف أمانة التعليم خالد دلاك.

وقام المحافظ بجولة في مقر الروضة الثانية على الفصول الدراسية، واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية، والتي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأعرب "أبو شرحة" عن شكره لقادة مكتب التعليم ببيش على جهودهم واهتمامهم بهذه المرحلة الهامة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني، مشيداً بالعمل المنجز من الأقسام ذات العلاقة وباحترافية العمل القيادي والحس الوطني لدى القيادات التربوية بمكتب تعليم بيش.

ومن جانب آخر، قدم مدير مكتب التعليم ببيش، أحمد أبوطالب شكره لمحافظ بيش على حضوره وتشريفه تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح "أبوطالب" أنَّ تحويل هذه الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خياراً إستراتيجياً لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتجه.

وأضاف أن ذلك يؤدي أيضاً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:40 PM

محافظ بيش يدشن 9 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

تحقيقاً لتطوير منظومة التعليم وتحسين نتائجه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
112

دشن محافظ بيش، حسن عبدالله أبوشرحة صباح اليوم تسع مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الروضة الثانية.

وحضر التدشين مدير مكتب التعليم أحمد أبوطالب، ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية إسماعيل جعفري، ومشرف الشراكة المجتمعية موسى بحري، ومشرف أمانة التعليم خالد دلاك.

وقام المحافظ بجولة في مقر الروضة الثانية على الفصول الدراسية، واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية، والتي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأعرب "أبو شرحة" عن شكره لقادة مكتب التعليم ببيش على جهودهم واهتمامهم بهذه المرحلة الهامة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني، مشيداً بالعمل المنجز من الأقسام ذات العلاقة وباحترافية العمل القيادي والحس الوطني لدى القيادات التربوية بمكتب تعليم بيش.

ومن جانب آخر، قدم مدير مكتب التعليم ببيش، أحمد أبوطالب شكره لمحافظ بيش على حضوره وتشريفه تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح "أبوطالب" أنَّ تحويل هذه الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خياراً إستراتيجياً لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتجه.

وأضاف أن ذلك يؤدي أيضاً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,371
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,306
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,665

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة