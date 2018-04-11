فيديو.. متهور يصدم عددًا من المركبات داخل محطة وقود بتندحة‎

وثّقه أحد المواطنين.. شكّل خطورة على مرتادي المحطة والسيارات

أظهر مقطع فيديو متداولًا بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قيام أحد الأشخاص بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط بقيادة مركبته بتهور في إحدى محطات الوقود واصطدامه بعدد من المركبات .

ووثق أحد المواطنين عصر يوم أمس مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارته داخل إحدى محطات الوقود بمركز تندحة بتهور واستهتار مما أدى إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وشكل خطورة على مرتادي المحطة.