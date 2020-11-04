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سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر
سبق

دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
02:54 PM

سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

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