جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-04 دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 02:54 PM

سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة.. و"المدني" يدعو للحذر مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية





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دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً.