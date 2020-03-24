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رسميًا في إيران..  كل 10-12 دقيقة وفاة شخص واحد بكورونا

عدد الوفيات ارتفع إلى 1934 والإصابات 24811

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13% خلال الفترة الأخيرة، طبقاً لـ (RT).
من جهته، أشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرًا من تبعات لامبالاة السكان إزاء خطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة.
وقال المسؤول: "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

فيروس كورونا الجديد

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رسميًا في إيران..  كل 10-12 دقيقة وفاة شخص واحد بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13% خلال الفترة الأخيرة، طبقاً لـ (RT).
من جهته، أشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرًا من تبعات لامبالاة السكان إزاء خطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة.
وقال المسؤول: "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:53 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:49 PM

رسميًا في إيران..  كل 10-12 دقيقة وفاة شخص واحد بكورونا

عدد الوفيات ارتفع إلى 1934 والإصابات 24811

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,809

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13% خلال الفترة الأخيرة، طبقاً لـ (RT).
من جهته، أشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرًا من تبعات لامبالاة السكان إزاء خطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة.
وقال المسؤول: "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

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