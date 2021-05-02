نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على المهربات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.
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إحباط تهريب أكثر من 21180 زجاجة خمر و240 علبة بيرة بمنفذ البطحاء
عثر عليها أبطال الجمارك السعودية في إرسالية "زيت زيتون"
نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على المهربات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.
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إحباط تهريب أكثر من 21180 زجاجة خمر و240 علبة بيرة بمنفذ البطحاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-02
نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
10:21 PM
إحباط تهريب أكثر من 21180 زجاجة خمر و240 علبة بيرة بمنفذ البطحاء
عثر عليها أبطال الجمارك السعودية في إرسالية "زيت زيتون"
نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على المهربات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.
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