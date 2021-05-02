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إحباط تهريب أكثر من 21180 زجاجة خمر و240 علبة بيرة بمنفذ البطحاء

عثر عليها أبطال ‎الجمارك السعودية في إرسالية "زيت زيتون"

نجح أبطال ‎الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.

وعُثر على المهربات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب أكثر من 21180 زجاجة خمر و240 علبة بيرة بمنفذ البطحاء
سبق

نجح أبطال ‎الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.

وعُثر على المهربات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
10:21 PM

إحباط تهريب أكثر من 21180 زجاجة خمر و240 علبة بيرة بمنفذ البطحاء

عثر عليها أبطال ‎الجمارك السعودية في إرسالية "زيت زيتون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,899

نجح أبطال ‎الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.

وعُثر على المهربات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.

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