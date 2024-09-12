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بسبب فيروس كورونا.. الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا

أكدت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت خبر انسحاب فريق الوحدة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأعربت الرابطة عن تمنياتها بالتوفيق للثلاثي الإماراتي في البطولة، وهم (العين والشارقة وشباب أهلي دبي).

وفي وقت سابق أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر لاستكمال نهائيات دوري أبطال آسيا بسبب إصابة لاعبين عدة بفيروس كورونا.

دوري أبطال آسيا فيروس كورونا الجديد الوحدة الإماراتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب فيروس كورونا.. الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا
سبق

أكدت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت خبر انسحاب فريق الوحدة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأعربت الرابطة عن تمنياتها بالتوفيق للثلاثي الإماراتي في البطولة، وهم (العين والشارقة وشباب أهلي دبي).

وفي وقت سابق أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر لاستكمال نهائيات دوري أبطال آسيا بسبب إصابة لاعبين عدة بفيروس كورونا.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
08:26 PM

بسبب فيروس كورونا.. الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكدت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت خبر انسحاب فريق الوحدة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأعربت الرابطة عن تمنياتها بالتوفيق للثلاثي الإماراتي في البطولة، وهم (العين والشارقة وشباب أهلي دبي).

وفي وقت سابق أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر لاستكمال نهائيات دوري أبطال آسيا بسبب إصابة لاعبين عدة بفيروس كورونا.

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