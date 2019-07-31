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"مهرجان ولي العهد للهجن 2" يفتح التسجيل الإلكتروني في السباقات حتى 8 أغسطس

"العنزي" دعا المُلاك لتفعيل الحسابات للتحكم في التسجيل بالأشواط وحذف المطايا

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"مهرجان ولي العهد للهجن 2" فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في المشاركة في سباقات المهرجان من خلال الرابط الآتي: .

وتفصيلاً، أكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أهمية التفعيل بزيارة مكتب التسجيل في ميدان الطائف لسباقات الهجن ابتداء من اليوم الأربعاء حتى 8 أغسطس، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الساعة الـ6 مساء.

ويتضمن موقع التسجيل الإلكتروني المخصص للمشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن نموذج تعبئة المعلومات الشخصية والمعلومات البنكية، ونموذجًا لمعلومات الهجن والأشواط التي يرغب مالك الهجن في المشاركة بها. ويحتوي الموقع أيضًا على معلومات عن المهرجان وفعالياته.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان يبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها مُلاك الهجن المحلية والدولية من خلال 3 مراحل من السباقات، تبلغ 439 شوطًا، تبدأ بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية، تشمل 218 شوطًا، فيما تصل أشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية إلى 48 شوطًا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا.

ومن جهته، أكد صالح العنزي، مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان، أنه قد تم تطوير الموقع الإلكتروني ليخدم المُلاك والمضمرين في المستقبل. مشيرًا إلى أن الهدف من التفعيل أن يتمكن المالك من إدارة حسابه في الموقع للتسجيل في الأشواط، وإضافة وحذف المطايا من الأشواط؛ وبذلك يصبح المالك مسؤولاً مباشرًا عن إدارة حسابه عن بُعد.

وشدد "العنزي" على ضرورة الاستفادة من الوقت المحدد لتفعيل التسجيل حتى يتمكن جميع الملاك من إدارة حساباتهم بكل يُسر وسهولة.. متمنيًا للجميع التوفيق والفوز بالمسابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أنه في حال التفعيل لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مهرجان ولي العهد للهجن 2" يفتح التسجيل الإلكتروني في السباقات حتى 8 أغسطس
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"مهرجان ولي العهد للهجن 2" فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في المشاركة في سباقات المهرجان من خلال الرابط الآتي: .

وتفصيلاً، أكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أهمية التفعيل بزيارة مكتب التسجيل في ميدان الطائف لسباقات الهجن ابتداء من اليوم الأربعاء حتى 8 أغسطس، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الساعة الـ6 مساء.

ويتضمن موقع التسجيل الإلكتروني المخصص للمشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن نموذج تعبئة المعلومات الشخصية والمعلومات البنكية، ونموذجًا لمعلومات الهجن والأشواط التي يرغب مالك الهجن في المشاركة بها. ويحتوي الموقع أيضًا على معلومات عن المهرجان وفعالياته.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان يبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها مُلاك الهجن المحلية والدولية من خلال 3 مراحل من السباقات، تبلغ 439 شوطًا، تبدأ بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية، تشمل 218 شوطًا، فيما تصل أشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية إلى 48 شوطًا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا.

ومن جهته، أكد صالح العنزي، مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان، أنه قد تم تطوير الموقع الإلكتروني ليخدم المُلاك والمضمرين في المستقبل. مشيرًا إلى أن الهدف من التفعيل أن يتمكن المالك من إدارة حسابه في الموقع للتسجيل في الأشواط، وإضافة وحذف المطايا من الأشواط؛ وبذلك يصبح المالك مسؤولاً مباشرًا عن إدارة حسابه عن بُعد.

وشدد "العنزي" على ضرورة الاستفادة من الوقت المحدد لتفعيل التسجيل حتى يتمكن جميع الملاك من إدارة حساباتهم بكل يُسر وسهولة.. متمنيًا للجميع التوفيق والفوز بالمسابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أنه في حال التفعيل لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
01:25 AM

"مهرجان ولي العهد للهجن 2" يفتح التسجيل الإلكتروني في السباقات حتى 8 أغسطس

"العنزي" دعا المُلاك لتفعيل الحسابات للتحكم في التسجيل بالأشواط وحذف المطايا

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متعب البقمي - الطائف
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أعلنت اللجنة المنظمة لـ"مهرجان ولي العهد للهجن 2" فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في المشاركة في سباقات المهرجان من خلال الرابط الآتي: .

وتفصيلاً، أكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أهمية التفعيل بزيارة مكتب التسجيل في ميدان الطائف لسباقات الهجن ابتداء من اليوم الأربعاء حتى 8 أغسطس، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الساعة الـ6 مساء.

ويتضمن موقع التسجيل الإلكتروني المخصص للمشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن نموذج تعبئة المعلومات الشخصية والمعلومات البنكية، ونموذجًا لمعلومات الهجن والأشواط التي يرغب مالك الهجن في المشاركة بها. ويحتوي الموقع أيضًا على معلومات عن المهرجان وفعالياته.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان يبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها مُلاك الهجن المحلية والدولية من خلال 3 مراحل من السباقات، تبلغ 439 شوطًا، تبدأ بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية، تشمل 218 شوطًا، فيما تصل أشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية إلى 48 شوطًا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا.

ومن جهته، أكد صالح العنزي، مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان، أنه قد تم تطوير الموقع الإلكتروني ليخدم المُلاك والمضمرين في المستقبل. مشيرًا إلى أن الهدف من التفعيل أن يتمكن المالك من إدارة حسابه في الموقع للتسجيل في الأشواط، وإضافة وحذف المطايا من الأشواط؛ وبذلك يصبح المالك مسؤولاً مباشرًا عن إدارة حسابه عن بُعد.

وشدد "العنزي" على ضرورة الاستفادة من الوقت المحدد لتفعيل التسجيل حتى يتمكن جميع الملاك من إدارة حساباتهم بكل يُسر وسهولة.. متمنيًا للجميع التوفيق والفوز بالمسابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أنه في حال التفعيل لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.

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