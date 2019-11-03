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لتعزيز التعاون.. مذكرة تفاهم تجمع الزكاة والدخل وغرفة الرياض

تهدف إلى تحسين تجربة المكلفين ورفع الوعي للمنشآت وتنمية الاقتصاد

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل وغرفة الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين اليوم، في مقر غرفة الرياض؛ وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.
وتهدف المذكرة لمساهمة الطرفين في تحسين الأداء التوعوي، والذي بدوره يساهم في تيسير عملية تحصيل الزكاة والضرائب بصورة ديناميكية وفعالة؛ مما يعود على الهدف الأساسي في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وتمكين استدامة الاستثمارات، وفرصة لجذب الاستثمارات الناجحة؛ وذلك بما يتوافق مع أهداف الجهتين.
وتتضمن المذكرة أيضًا تأسيس أُطُر التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاختصاص المشترك؛ ومنها تحسين تجربة المكلفين، ورفع معدل الوعي لديهم، ورفع نسبة التزامهم؛ وذلك من خلال إقامة مَعارض ومؤتمرات وندوات وورش عمل، وحملات إعلامية توعوية مشتركة موجهة للقطاع الخاص، والتعاون في تعزيز الإعلام الاقتصادي في مجالات الضرائب عبر نادي الإعلام الاقتصادي، وتشكيل فريق عمل مشترك؛ لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى التعاون في مجال توطين وظائف المحاسبة من خلال مركز التوظيف في الغرفة.

مذكرة تفاهم الزكاة والدخل غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتعزيز التعاون.. مذكرة تفاهم تجمع الزكاة والدخل وغرفة الرياض
سبق

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل وغرفة الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين اليوم، في مقر غرفة الرياض؛ وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.
وتهدف المذكرة لمساهمة الطرفين في تحسين الأداء التوعوي، والذي بدوره يساهم في تيسير عملية تحصيل الزكاة والضرائب بصورة ديناميكية وفعالة؛ مما يعود على الهدف الأساسي في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وتمكين استدامة الاستثمارات، وفرصة لجذب الاستثمارات الناجحة؛ وذلك بما يتوافق مع أهداف الجهتين.
وتتضمن المذكرة أيضًا تأسيس أُطُر التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاختصاص المشترك؛ ومنها تحسين تجربة المكلفين، ورفع معدل الوعي لديهم، ورفع نسبة التزامهم؛ وذلك من خلال إقامة مَعارض ومؤتمرات وندوات وورش عمل، وحملات إعلامية توعوية مشتركة موجهة للقطاع الخاص، والتعاون في تعزيز الإعلام الاقتصادي في مجالات الضرائب عبر نادي الإعلام الاقتصادي، وتشكيل فريق عمل مشترك؛ لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى التعاون في مجال توطين وظائف المحاسبة من خلال مركز التوظيف في الغرفة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
11:13 AM

لتعزيز التعاون.. مذكرة تفاهم تجمع الزكاة والدخل وغرفة الرياض

تهدف إلى تحسين تجربة المكلفين ورفع الوعي للمنشآت وتنمية الاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل وغرفة الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين اليوم، في مقر غرفة الرياض؛ وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.
وتهدف المذكرة لمساهمة الطرفين في تحسين الأداء التوعوي، والذي بدوره يساهم في تيسير عملية تحصيل الزكاة والضرائب بصورة ديناميكية وفعالة؛ مما يعود على الهدف الأساسي في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وتمكين استدامة الاستثمارات، وفرصة لجذب الاستثمارات الناجحة؛ وذلك بما يتوافق مع أهداف الجهتين.
وتتضمن المذكرة أيضًا تأسيس أُطُر التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاختصاص المشترك؛ ومنها تحسين تجربة المكلفين، ورفع معدل الوعي لديهم، ورفع نسبة التزامهم؛ وذلك من خلال إقامة مَعارض ومؤتمرات وندوات وورش عمل، وحملات إعلامية توعوية مشتركة موجهة للقطاع الخاص، والتعاون في تعزيز الإعلام الاقتصادي في مجالات الضرائب عبر نادي الإعلام الاقتصادي، وتشكيل فريق عمل مشترك؛ لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى التعاون في مجال توطين وظائف المحاسبة من خلال مركز التوظيف في الغرفة.

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