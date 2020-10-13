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طلاب جامعة طيبة يؤدون الاختبارات الفصلية حضورياً

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا

استقبلت جامعة طيبة طلابها لأداء الاختبارات الفصلية حضورياً، وسط إجراءات احترازية مشددة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وعملت الجامعة منذ وقت مبكر على الاستعداد لاستقبال الطلبة بعد تجهيز المعامل والقاعات مع انطلاقة العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا covid-19 كما نظمت حملات توعوية شارك فيها طلاب من الكليات الصحية والأندية الطلابية لتنظيم حضور الطلاب وتوزيع الكمامات والمعقمات.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري، أنه تم توجيه الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات حضورياً بمقر الجامعة؛ مشدداً على حرص الجامعة على حضور الطلاب من الكليات المعنية بالاختبار وأدائهم اختباراتهم وسط أجواء علمية وصحية مع تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب جامعة طيبة يؤدون الاختبارات الفصلية حضورياً
سبق

استقبلت جامعة طيبة طلابها لأداء الاختبارات الفصلية حضورياً، وسط إجراءات احترازية مشددة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وعملت الجامعة منذ وقت مبكر على الاستعداد لاستقبال الطلبة بعد تجهيز المعامل والقاعات مع انطلاقة العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا covid-19 كما نظمت حملات توعوية شارك فيها طلاب من الكليات الصحية والأندية الطلابية لتنظيم حضور الطلاب وتوزيع الكمامات والمعقمات.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري، أنه تم توجيه الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات حضورياً بمقر الجامعة؛ مشدداً على حرص الجامعة على حضور الطلاب من الكليات المعنية بالاختبار وأدائهم اختباراتهم وسط أجواء علمية وصحية مع تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:49 PM

طلاب جامعة طيبة يؤدون الاختبارات الفصلية حضورياً

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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استقبلت جامعة طيبة طلابها لأداء الاختبارات الفصلية حضورياً، وسط إجراءات احترازية مشددة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وعملت الجامعة منذ وقت مبكر على الاستعداد لاستقبال الطلبة بعد تجهيز المعامل والقاعات مع انطلاقة العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا covid-19 كما نظمت حملات توعوية شارك فيها طلاب من الكليات الصحية والأندية الطلابية لتنظيم حضور الطلاب وتوزيع الكمامات والمعقمات.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري، أنه تم توجيه الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات حضورياً بمقر الجامعة؛ مشدداً على حرص الجامعة على حضور الطلاب من الكليات المعنية بالاختبار وأدائهم اختباراتهم وسط أجواء علمية وصحية مع تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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