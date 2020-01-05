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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اجتماع مهم سيُعقد الليلة

"موسوي": سنردّ على التهديد بتهديد ولن نقف مكتوفي الأيدي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن اجتماعاً مهماً سيُعقد الليلة؛ لبحث الخطوة الخامسة لتقليص التزامات طهران النووية.

وفيما يتعلق بالرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري للقيادة الإيرانية يوم الجمعة، قال "موسوي" إنها كانت من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكانت "خارجة عن الأصول الدبلوماسية".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أكد المتحدث رفض طهران "إجراء محادثات تحت الضغط أو التهديد"، وأوصى الولايات المتحدة بتغيير لغتها مع طهران، وقال: "سنرد على التهديد بالتهديد، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وفي وقت سابق، توعّد "ترامب" إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها، وبأحدث أنواع الأسلحة، واستهداف 52 موقعاً فيها، في حال شنّت طهران أي هجوم على المصالح الأمريكية؛ رداً على مقتل "سليماني"، الذي قُتِل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اجتماع مهم سيُعقد الليلة
سبق

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن اجتماعاً مهماً سيُعقد الليلة؛ لبحث الخطوة الخامسة لتقليص التزامات طهران النووية.

وفيما يتعلق بالرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري للقيادة الإيرانية يوم الجمعة، قال "موسوي" إنها كانت من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكانت "خارجة عن الأصول الدبلوماسية".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أكد المتحدث رفض طهران "إجراء محادثات تحت الضغط أو التهديد"، وأوصى الولايات المتحدة بتغيير لغتها مع طهران، وقال: "سنرد على التهديد بالتهديد، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وفي وقت سابق، توعّد "ترامب" إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها، وبأحدث أنواع الأسلحة، واستهداف 52 موقعاً فيها، في حال شنّت طهران أي هجوم على المصالح الأمريكية؛ رداً على مقتل "سليماني"، الذي قُتِل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
03:14 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:31 AM

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اجتماع مهم سيُعقد الليلة

"موسوي": سنردّ على التهديد بتهديد ولن نقف مكتوفي الأيدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,073

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن اجتماعاً مهماً سيُعقد الليلة؛ لبحث الخطوة الخامسة لتقليص التزامات طهران النووية.

وفيما يتعلق بالرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري للقيادة الإيرانية يوم الجمعة، قال "موسوي" إنها كانت من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكانت "خارجة عن الأصول الدبلوماسية".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أكد المتحدث رفض طهران "إجراء محادثات تحت الضغط أو التهديد"، وأوصى الولايات المتحدة بتغيير لغتها مع طهران، وقال: "سنرد على التهديد بالتهديد، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وفي وقت سابق، توعّد "ترامب" إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها، وبأحدث أنواع الأسلحة، واستهداف 52 موقعاً فيها، في حال شنّت طهران أي هجوم على المصالح الأمريكية؛ رداً على مقتل "سليماني"، الذي قُتِل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

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