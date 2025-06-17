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النيابة العامة: الحكم على 28 متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

التجارة تعلن عن استدعاء 569 غسالة "Icone“ لعدم مطابقتها للمواصفات

ألزمت الشركة بسحبها واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 569 غسالة "Icone“، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت "التجارة" بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وزارة التجارة

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التجارة تعلن عن استدعاء 569 غسالة "Icone“ لعدم مطابقتها للمواصفات
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 569 غسالة "Icone“، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت "التجارة" بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:18 PM

التجارة تعلن عن استدعاء 569 غسالة "Icone“ لعدم مطابقتها للمواصفات

ألزمت الشركة بسحبها واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,707

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 569 غسالة "Icone“، لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت "التجارة" بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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