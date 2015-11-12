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المسودة النهائية للإعلانات .. منع المشاهير الترويج لهذه الأغذية وقائمة محظورات

تشمل"1+1 مجاناً" ووضع رسومات كرتونية أو شخصيات معروفة على بعض أنواع

ينتظر أن تمنع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعض الإعلانات التجارية المختصة في الأغذية الموجهة للأشخاص من هم دون سن الخامسة عشرة.

ووفقاً للمسودة النهائية لضوابط الإعلانات التجارية لهذا الغرض التي أعدّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لا يسمح بوضع رســـومات شخصيات كرتونية أو شـــخصيات معروفة لدى الأطفال على البطاقة الغذائية لبعض أنواع الأطعمة التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية كالدهون والدهون المشبعة والصوديوم والسكر بنسب معينة.

كما يمنع الاستعانة بأي شخص ذي شعبية كبيرة "الشخصيات المشهورة والمعروفة" للتأثير في الأطفال وسلوكهم الشرائي لهذه الأغذية، إضافة إلى عدم السماح بالقيام بعروض ترويجية لها على سبيل المثال 1+1 مجاناً (اشتر واحداً واحصل على واحد مجاناً) أو إضافة مبلغ بسيط لزيادة حجم المنتج الغذائي أو الوجبة الغذائية.

كما جاء في المسودة النهائية، عدم السماح بوضع الألعاب أو الهدايا مع هذا النوع من الأغذية، وأن لا لمصنّعي والمنشآت الغذائية التي تقدم هذه الأغذية في رعاية المناسبات والنشاطات والبرامج التي تستهدف الأطفال أو المناسبات التي يشكل فيها الأطفال أكثر عدداً من الجمهور، أو في أماكن تجمع الأطفال كالملاعب والحدائق وصالات الألعاب في المجمعات التجارية والمدارس.

وسيتم تطبيق هذه الاشتراطات الخاصة بالأغذية الموجهة للأشخاص دون سن الخامسة عشرة على جميع وسائل الإعلانات وتشمل التلفزيون وصالات السينما والمجلات والمطويات واللوحات الإعلانية في الطرقات وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي منها على سبيل المثال "سناب شات وإنستجرام ويوتيوب".

المشاهير الإعلانات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسودة النهائية للإعلانات .. منع المشاهير الترويج لهذه الأغذية وقائمة محظورات
سبق

ينتظر أن تمنع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعض الإعلانات التجارية المختصة في الأغذية الموجهة للأشخاص من هم دون سن الخامسة عشرة.

ووفقاً للمسودة النهائية لضوابط الإعلانات التجارية لهذا الغرض التي أعدّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لا يسمح بوضع رســـومات شخصيات كرتونية أو شـــخصيات معروفة لدى الأطفال على البطاقة الغذائية لبعض أنواع الأطعمة التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية كالدهون والدهون المشبعة والصوديوم والسكر بنسب معينة.

كما يمنع الاستعانة بأي شخص ذي شعبية كبيرة "الشخصيات المشهورة والمعروفة" للتأثير في الأطفال وسلوكهم الشرائي لهذه الأغذية، إضافة إلى عدم السماح بالقيام بعروض ترويجية لها على سبيل المثال 1+1 مجاناً (اشتر واحداً واحصل على واحد مجاناً) أو إضافة مبلغ بسيط لزيادة حجم المنتج الغذائي أو الوجبة الغذائية.

كما جاء في المسودة النهائية، عدم السماح بوضع الألعاب أو الهدايا مع هذا النوع من الأغذية، وأن لا لمصنّعي والمنشآت الغذائية التي تقدم هذه الأغذية في رعاية المناسبات والنشاطات والبرامج التي تستهدف الأطفال أو المناسبات التي يشكل فيها الأطفال أكثر عدداً من الجمهور، أو في أماكن تجمع الأطفال كالملاعب والحدائق وصالات الألعاب في المجمعات التجارية والمدارس.

وسيتم تطبيق هذه الاشتراطات الخاصة بالأغذية الموجهة للأشخاص دون سن الخامسة عشرة على جميع وسائل الإعلانات وتشمل التلفزيون وصالات السينما والمجلات والمطويات واللوحات الإعلانية في الطرقات وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي منها على سبيل المثال "سناب شات وإنستجرام ويوتيوب".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:58 AM

المسودة النهائية للإعلانات .. منع المشاهير الترويج لهذه الأغذية وقائمة محظورات

تشمل"1+1 مجاناً" ووضع رسومات كرتونية أو شخصيات معروفة على بعض أنواع

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,910

ينتظر أن تمنع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعض الإعلانات التجارية المختصة في الأغذية الموجهة للأشخاص من هم دون سن الخامسة عشرة.

ووفقاً للمسودة النهائية لضوابط الإعلانات التجارية لهذا الغرض التي أعدّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لا يسمح بوضع رســـومات شخصيات كرتونية أو شـــخصيات معروفة لدى الأطفال على البطاقة الغذائية لبعض أنواع الأطعمة التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية كالدهون والدهون المشبعة والصوديوم والسكر بنسب معينة.

كما يمنع الاستعانة بأي شخص ذي شعبية كبيرة "الشخصيات المشهورة والمعروفة" للتأثير في الأطفال وسلوكهم الشرائي لهذه الأغذية، إضافة إلى عدم السماح بالقيام بعروض ترويجية لها على سبيل المثال 1+1 مجاناً (اشتر واحداً واحصل على واحد مجاناً) أو إضافة مبلغ بسيط لزيادة حجم المنتج الغذائي أو الوجبة الغذائية.

كما جاء في المسودة النهائية، عدم السماح بوضع الألعاب أو الهدايا مع هذا النوع من الأغذية، وأن لا لمصنّعي والمنشآت الغذائية التي تقدم هذه الأغذية في رعاية المناسبات والنشاطات والبرامج التي تستهدف الأطفال أو المناسبات التي يشكل فيها الأطفال أكثر عدداً من الجمهور، أو في أماكن تجمع الأطفال كالملاعب والحدائق وصالات الألعاب في المجمعات التجارية والمدارس.

وسيتم تطبيق هذه الاشتراطات الخاصة بالأغذية الموجهة للأشخاص دون سن الخامسة عشرة على جميع وسائل الإعلانات وتشمل التلفزيون وصالات السينما والمجلات والمطويات واللوحات الإعلانية في الطرقات وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي منها على سبيل المثال "سناب شات وإنستجرام ويوتيوب".

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