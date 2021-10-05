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"ممطرة" غزيرة تستمر أياماً.. "الحصيني": حالة تبدأ اليوم وهذه مناطقها

توقّعها مسبوقة برياح نشطة وقال: الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُسبق برياح نشطة، والله أعلم".

واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".

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"ممطرة" غزيرة تستمر أياماً.. "الحصيني": حالة تبدأ اليوم وهذه مناطقها
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُسبق برياح نشطة، والله أعلم".

واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:36 AM

"ممطرة" غزيرة تستمر أياماً.. "الحصيني": حالة تبدأ اليوم وهذه مناطقها

توقّعها مسبوقة برياح نشطة وقال: الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُسبق برياح نشطة، والله أعلم".

واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".

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