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أمير المدينة ونائبه يزوران مصابي "حادث الحافلة" ويطمئنان على صحتهم

وجّه بتسهيل استضافة ذويهم وتحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، بزيارة لمصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

واطمأن أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجّه بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.

واستمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين.

وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً أن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت مساء أمس، حادث اصطدام حافلة تقل ركاب مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصاً وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير سعود بن خالد الفيصل حادث حافلة الركاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة ونائبه يزوران مصابي "حادث الحافلة" ويطمئنان على صحتهم
سبق

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، بزيارة لمصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

واطمأن أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجّه بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.

واستمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين.

وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً أن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت مساء أمس، حادث اصطدام حافلة تقل ركاب مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصاً وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
03:08 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:06 PM

أمير المدينة ونائبه يزوران مصابي "حادث الحافلة" ويطمئنان على صحتهم

وجّه بتسهيل استضافة ذويهم وتحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، بزيارة لمصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

واطمأن أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجّه بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.

واستمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين.

وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً أن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت مساء أمس، حادث اصطدام حافلة تقل ركاب مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصاً وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

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