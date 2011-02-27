نظام "الأسد" في سوريا يخفي قسرياً 100 لاجئة فلسطينية

يتعرضن لتعذيب يشمل الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا مواصلة نظام "الأسد" في سوريا وأجهزته الأمنية في اعتقال العشرات من اللاجئات الفلسطينيات في سجونه ومعتقلاته وغالبيتهم من فئة الشباب، إضافة إلى عائلات تضم الأمهات مع بناتهن .

ونقلت مجموعة العمل، في بيان، شهادات مفرج عنهن من سجون النظام أكدت ممارسة عناصر الأمن السوري التعذيب بمختلف الأشكال والأنواع كشهادة المعتقلة التي أُفرج عنها وحملت اسم "هدى" وروت تفاصيل غاية في القسوة موثقة بذلك تفاصيل الاعتقال والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون نظام الأسد بدءاً بالضرب والصعق بالكهرباء نهاية إلى الاغتصاب.

وكانت مجموعة العمل قد طالبت في وقت سابق بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم، عادة ما يجري في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.

يذكر أن مجموعة العمل وثقت 1666 معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية بينهم 105 لاجئات فلسطينيات وتم توثيق 477 لاجئاً قضوا تحت التعذيب.