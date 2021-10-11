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كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بأن إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد وصل إلى 332 ألفاً و816 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إنه تمّ تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2583.

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كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بأن إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد وصل إلى 332 ألفاً و816 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إنه تمّ تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2583.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:28 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بأن إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد وصل إلى 332 ألفاً و816 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إنه تمّ تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2583.

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