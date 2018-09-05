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"فلكية جدة": رصد هلال نهاية العام الهجري 1439.. فجراً

قبل شروق شمس غد الخميس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال القمر يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية قبل شروق شمس الخميس 6 سبتمبر 2018 في وداع نهاية العام الهجري 1439.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الذي يعقب مرحلة التربيع الأخير، تستمر إضاءة قرص القمر تتضاءل ليظهر في صورة هلال يسمى أحيانًا القمر قديم، ويكون مرئيا في الشرق قبل الفجر.

وأوضح أنه "كل صباح خلال ما تبقى من الشهر تظهر لنا إضاءة القمر أقل وأقل، وهو يقترب من نقطة شروق الشمس، استعداداً لوقوعه في مرحلة الاقتران (المحاق) لشهر محرم، وذلك يوم الأحد 29 ذي الحجة الموافق 9 سبتمبر 2018 عند الساعة 9:01 مساء بتوقيت السعودية (6:01 مساء بتوقيت غرينتش)".

وألمح إلى أنه عادة ما تفوت فرصة رؤية هلال قمر نهاية الشهر بالنسبة للكثيرين، على الرغم من أنه من الممتع متابعة هلال القمر المتناقص يومًا بعد يوم؛ نظرًا لأنه يتوهج في ضوء الفجر.

وأضاف أن الخريف يعتبر وقتا مثاليا لرؤية هلال القمر فجراً، حيث إن مسار الشمس الظاهري في قبة السماء يقع بشكل مستقيم تقريباً بالنسبة لأفق شروق الشمس، وعندها يكون القمر فوق نقطة شروق الشمس، بدلاً من أن يكون على جانبها، وبالتالي تسهل رؤيته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": رصد هلال نهاية العام الهجري 1439.. فجراً
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال القمر يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية قبل شروق شمس الخميس 6 سبتمبر 2018 في وداع نهاية العام الهجري 1439.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الذي يعقب مرحلة التربيع الأخير، تستمر إضاءة قرص القمر تتضاءل ليظهر في صورة هلال يسمى أحيانًا القمر قديم، ويكون مرئيا في الشرق قبل الفجر.

وأوضح أنه "كل صباح خلال ما تبقى من الشهر تظهر لنا إضاءة القمر أقل وأقل، وهو يقترب من نقطة شروق الشمس، استعداداً لوقوعه في مرحلة الاقتران (المحاق) لشهر محرم، وذلك يوم الأحد 29 ذي الحجة الموافق 9 سبتمبر 2018 عند الساعة 9:01 مساء بتوقيت السعودية (6:01 مساء بتوقيت غرينتش)".

وألمح إلى أنه عادة ما تفوت فرصة رؤية هلال قمر نهاية الشهر بالنسبة للكثيرين، على الرغم من أنه من الممتع متابعة هلال القمر المتناقص يومًا بعد يوم؛ نظرًا لأنه يتوهج في ضوء الفجر.

وأضاف أن الخريف يعتبر وقتا مثاليا لرؤية هلال القمر فجراً، حيث إن مسار الشمس الظاهري في قبة السماء يقع بشكل مستقيم تقريباً بالنسبة لأفق شروق الشمس، وعندها يكون القمر فوق نقطة شروق الشمس، بدلاً من أن يكون على جانبها، وبالتالي تسهل رؤيته.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:17 PM

"فلكية جدة": رصد هلال نهاية العام الهجري 1439.. فجراً

قبل شروق شمس غد الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال القمر يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية قبل شروق شمس الخميس 6 سبتمبر 2018 في وداع نهاية العام الهجري 1439.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الذي يعقب مرحلة التربيع الأخير، تستمر إضاءة قرص القمر تتضاءل ليظهر في صورة هلال يسمى أحيانًا القمر قديم، ويكون مرئيا في الشرق قبل الفجر.

وأوضح أنه "كل صباح خلال ما تبقى من الشهر تظهر لنا إضاءة القمر أقل وأقل، وهو يقترب من نقطة شروق الشمس، استعداداً لوقوعه في مرحلة الاقتران (المحاق) لشهر محرم، وذلك يوم الأحد 29 ذي الحجة الموافق 9 سبتمبر 2018 عند الساعة 9:01 مساء بتوقيت السعودية (6:01 مساء بتوقيت غرينتش)".

وألمح إلى أنه عادة ما تفوت فرصة رؤية هلال قمر نهاية الشهر بالنسبة للكثيرين، على الرغم من أنه من الممتع متابعة هلال القمر المتناقص يومًا بعد يوم؛ نظرًا لأنه يتوهج في ضوء الفجر.

وأضاف أن الخريف يعتبر وقتا مثاليا لرؤية هلال القمر فجراً، حيث إن مسار الشمس الظاهري في قبة السماء يقع بشكل مستقيم تقريباً بالنسبة لأفق شروق الشمس، وعندها يكون القمر فوق نقطة شروق الشمس، بدلاً من أن يكون على جانبها، وبالتالي تسهل رؤيته.

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