بمساندة أمنية .. إزالة 63 تعدياً و31 لوحة إعلانية مخالفة بمكة

ضمت مخيمات وأراضي مسورة وصنادق خشبية .. و"المشيخي": نراقب

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بمساندة الجهات الأمنية، تعديات على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان، داخل نطاق أملاك شركة البلد الأمين، وتعديات على طريق مكة - الليث.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي؛ أنه تمّت إزالة التعديات إزالة كلية بمشاركة المختصين من قسم مراقبة البناء وقسم مراقبة الأسواق التجارية، مشيراً إلى إزالة 63 مخيماً وأراضٍ مسورة وصنادق خشبية، لافتاً إلى أن البلدية تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين على أملاك الغير.

من جهة أخرى، نفّذ قسم مراقبة الأسواق ببلدية الشوقية، وبدعم من الإدارة العامة للنظافة، حملة ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية والإرشادية المخالفة بالشوارع العامة ضمن نطاق البلدية.

وأشار "رئيس البلدية" إلى إزالة 31 لوحة إعلانية وإرشادية مخالفة، مبيناً أنها غير نظامية ومن التشوّه البصري، مؤكداً أن البلدية لديها عديدٌ من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوّه المظهر العام.