النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبيل الصناعية" المحطة الأولى لجولة واعد لريادة الأعمال ٢٠٢١

يستعرض خلالها أفكارًا ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة

تستضيف مدينة الجبيل الصناعية، يوم غدٍ أولى جولات واعد لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بالجبيل الصناعية.


وتهدف جولة واعد إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث سيقوم "واعد" بزيارة 6 مدن سعودية هي الجبيل الصناعية، وينبع، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة، إضافة إلى مكة المكرمة، يستعرض خلالها أفكاراً ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة، مثل المشاركة في رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى ١٩ مليون ريال، وبرنامج القروض تصل إلى ٥ ملايين ريال وبرنامج الاحتضان.


وسيتعاون مركز "واعد" مع شركائه الإستراتيجيين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ونماء المنورة، ووادي مكة، لاختيار جيل جديد من رواد الأعمال ذي الأفكار المتميزة التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية جديدة وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الجبيل الصناعية" المحطة الأولى لجولة واعد لريادة الأعمال ٢٠٢١
سبق

تستضيف مدينة الجبيل الصناعية، يوم غدٍ أولى جولات واعد لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بالجبيل الصناعية.


وتهدف جولة واعد إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث سيقوم "واعد" بزيارة 6 مدن سعودية هي الجبيل الصناعية، وينبع، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة، إضافة إلى مكة المكرمة، يستعرض خلالها أفكاراً ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة، مثل المشاركة في رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى ١٩ مليون ريال، وبرنامج القروض تصل إلى ٥ ملايين ريال وبرنامج الاحتضان.


وسيتعاون مركز "واعد" مع شركائه الإستراتيجيين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ونماء المنورة، ووادي مكة، لاختيار جيل جديد من رواد الأعمال ذي الأفكار المتميزة التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية جديدة وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
02:53 PM

"الجبيل الصناعية" المحطة الأولى لجولة واعد لريادة الأعمال ٢٠٢١

يستعرض خلالها أفكارًا ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
0
782

تستضيف مدينة الجبيل الصناعية، يوم غدٍ أولى جولات واعد لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بالجبيل الصناعية.


وتهدف جولة واعد إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث سيقوم "واعد" بزيارة 6 مدن سعودية هي الجبيل الصناعية، وينبع، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة، إضافة إلى مكة المكرمة، يستعرض خلالها أفكاراً ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة، مثل المشاركة في رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى ١٩ مليون ريال، وبرنامج القروض تصل إلى ٥ ملايين ريال وبرنامج الاحتضان.


وسيتعاون مركز "واعد" مع شركائه الإستراتيجيين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ونماء المنورة، ووادي مكة، لاختيار جيل جديد من رواد الأعمال ذي الأفكار المتميزة التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية جديدة وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة