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اليمن .. القضاء على ثلاثة قناصة للميليشيا الإرهابية شرق الحديدة

حدّد موقعهم وتم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية

أجهزت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية على عناصر قناصة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من القضاء على ثلاثة قناصين من ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق المدينة؛ حيثُ تم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين.

وتأتي هذه العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركزهم.

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اليمن .. القضاء على ثلاثة قناصة للميليشيا الإرهابية شرق الحديدة
سبق

أجهزت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية على عناصر قناصة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من القضاء على ثلاثة قناصين من ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق المدينة؛ حيثُ تم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين.

وتأتي هذه العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركزهم.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:14 PM

اليمن .. القضاء على ثلاثة قناصة للميليشيا الإرهابية شرق الحديدة

حدّد موقعهم وتم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجهزت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية على عناصر قناصة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من القضاء على ثلاثة قناصين من ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق المدينة؛ حيثُ تم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين.

وتأتي هذه العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركزهم.

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