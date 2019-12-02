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بتقنية روسية.. السعودية تواعد 850 ألف مسكن للمواطنين.. 17 طابقاً في شهر

توافق رؤية ولي العهد وتحل في 2020.. مريحة وبأسعار معقولة وموفّرة للطاقة

تشرع المملكة العربية السعودية، مطلع العام المقبل 2020، في استخدام التكنولوجيا الروسية الحديثة في بناء أكثر من 850 ألف سكن جديد للمواطنين السعوديين.

وأشار تقرير صحيفة "شيكاغو مورنج"، إلى أن الحكومتين السعودية والروسية شرعتا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، على هامش الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض أخيراً.

وأعربت روسيا، خلال زيارة بوتين للمملكة، عن رغبتها في نقل التقنيات، خاصة في مجال البناء، لمساعدة السعودية فقط في حل مشكلات الإسكان في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن جزءاً من مبادرة "رؤية 2030" للمملكة، التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو تطوير وبناء مساكن مريحة وبأسعار معقولة لمواطني المملكة، وزيادة مخزون الإسكان بنسبة60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030، وتوفير مساكن موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مما سيترك أثراً إيجابياً على التقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وستوفر روسيا التكنولوجيا للمملكة في عام 2020، ويمكن بناء مبنى من سبعة عشر طابقاً في أقل من شهر واحد، باستخدام هذه التكنولوجيا؛ حيث جربت روسيا –بنجاح- هذه التقنية في مساحة مليون متر مربع.

المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الروسية الحديثة روسيا بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية روسية.. السعودية تواعد 850 ألف مسكن للمواطنين.. 17 طابقاً في شهر
سبق

تشرع المملكة العربية السعودية، مطلع العام المقبل 2020، في استخدام التكنولوجيا الروسية الحديثة في بناء أكثر من 850 ألف سكن جديد للمواطنين السعوديين.

وأشار تقرير صحيفة "شيكاغو مورنج"، إلى أن الحكومتين السعودية والروسية شرعتا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، على هامش الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض أخيراً.

وأعربت روسيا، خلال زيارة بوتين للمملكة، عن رغبتها في نقل التقنيات، خاصة في مجال البناء، لمساعدة السعودية فقط في حل مشكلات الإسكان في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن جزءاً من مبادرة "رؤية 2030" للمملكة، التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو تطوير وبناء مساكن مريحة وبأسعار معقولة لمواطني المملكة، وزيادة مخزون الإسكان بنسبة60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030، وتوفير مساكن موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مما سيترك أثراً إيجابياً على التقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وستوفر روسيا التكنولوجيا للمملكة في عام 2020، ويمكن بناء مبنى من سبعة عشر طابقاً في أقل من شهر واحد، باستخدام هذه التكنولوجيا؛ حيث جربت روسيا –بنجاح- هذه التقنية في مساحة مليون متر مربع.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:27 PM

بتقنية روسية.. السعودية تواعد 850 ألف مسكن للمواطنين.. 17 طابقاً في شهر

توافق رؤية ولي العهد وتحل في 2020.. مريحة وبأسعار معقولة وموفّرة للطاقة

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خالد علي - الرياض
4
3,182

تشرع المملكة العربية السعودية، مطلع العام المقبل 2020، في استخدام التكنولوجيا الروسية الحديثة في بناء أكثر من 850 ألف سكن جديد للمواطنين السعوديين.

وأشار تقرير صحيفة "شيكاغو مورنج"، إلى أن الحكومتين السعودية والروسية شرعتا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، على هامش الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض أخيراً.

وأعربت روسيا، خلال زيارة بوتين للمملكة، عن رغبتها في نقل التقنيات، خاصة في مجال البناء، لمساعدة السعودية فقط في حل مشكلات الإسكان في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن جزءاً من مبادرة "رؤية 2030" للمملكة، التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو تطوير وبناء مساكن مريحة وبأسعار معقولة لمواطني المملكة، وزيادة مخزون الإسكان بنسبة60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030، وتوفير مساكن موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مما سيترك أثراً إيجابياً على التقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وستوفر روسيا التكنولوجيا للمملكة في عام 2020، ويمكن بناء مبنى من سبعة عشر طابقاً في أقل من شهر واحد، باستخدام هذه التكنولوجيا؛ حيث جربت روسيا –بنجاح- هذه التقنية في مساحة مليون متر مربع.

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