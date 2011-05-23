ماليزيا تسجل 6976 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الضحايا وصل إلى 2248

سجلت ماليزيا اليوم 6976 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد قياسي مع زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 512091 حالة.

وأفادت السلطات الصحية في ماليزيا في بيان أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2248 حالة وفاة.

وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته ماليزيا في يوم واحد هو 6806 إصابات، وأعلنت عنه في 20 مايو/ أيار، كما سجلت حينها أعلى زيادة للوفيات بلغت 59 وفاة.