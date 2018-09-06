النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

متظاهرو البصرة يضرمون النار في مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق"

كرروا حرق مبنى "المحافظة"

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" في محافظة البصرة مساء اليوم (الخميس)، وذلك ضمن سلسلة من عمليات إشعال النار في المباني الحكومية والسياسية في المحافظة في الأيام الماضية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عربية، عن مصادر لم يسمها، أن عدداً من المتظاهرين أحرقوا مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، وأحد فصائل ميليشيا "الحشد الشعبي".

وسبق أن أحرق المحتجون في البصرة مقر ميليشيا "منظمة بدر"، التي يتزعمها هادي العامري.

أشعل المتظاهرون اليوم النار من جديد في مبنى محافظة البصرة، الذي خلا من تواجد أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
متظاهرو البصرة يضرمون النار في مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق"
سبق

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" في محافظة البصرة مساء اليوم (الخميس)، وذلك ضمن سلسلة من عمليات إشعال النار في المباني الحكومية والسياسية في المحافظة في الأيام الماضية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عربية، عن مصادر لم يسمها، أن عدداً من المتظاهرين أحرقوا مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، وأحد فصائل ميليشيا "الحشد الشعبي".

وسبق أن أحرق المحتجون في البصرة مقر ميليشيا "منظمة بدر"، التي يتزعمها هادي العامري.

أشعل المتظاهرون اليوم النار من جديد في مبنى محافظة البصرة، الذي خلا من تواجد أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:55 PM

متظاهرو البصرة يضرمون النار في مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق"

كرروا حرق مبنى "المحافظة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
691

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" في محافظة البصرة مساء اليوم (الخميس)، وذلك ضمن سلسلة من عمليات إشعال النار في المباني الحكومية والسياسية في المحافظة في الأيام الماضية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عربية، عن مصادر لم يسمها، أن عدداً من المتظاهرين أحرقوا مكتب ميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، وأحد فصائل ميليشيا "الحشد الشعبي".

وسبق أن أحرق المحتجون في البصرة مقر ميليشيا "منظمة بدر"، التي يتزعمها هادي العامري.

أشعل المتظاهرون اليوم النار من جديد في مبنى محافظة البصرة، الذي خلا من تواجد أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,134
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,080
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,920
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,162

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة