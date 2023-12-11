تكليف فاطمة الشريم بالإدارة النسائية بوزارة العدل

صدر قرار وزير العدل، بتكليف فاطمة الشريم، مستشارة للتدريب، ومديرة الإدارة النسائية بالوزارة.
و"الشريم" تعد من الكفاءات التدريبية والإدارية ذات الخبرة والتأهيل العلمي.
صدر قرار وزير العدل، بتكليف فاطمة الشريم، مستشارة للتدريب، ومديرة الإدارة النسائية بالوزارة.
و"الشريم" تعد من الكفاءات التدريبية والإدارية ذات الخبرة والتأهيل العلمي.
صدر قرار وزير العدل، بتكليف فاطمة الشريم، مستشارة للتدريب، ومديرة الإدارة النسائية بالوزارة.
و"الشريم" تعد من الكفاءات التدريبية والإدارية ذات الخبرة والتأهيل العلمي.
صدر قرار وزير العدل، بتكليف فاطمة الشريم، مستشارة للتدريب، ومديرة الإدارة النسائية بالوزارة.
و"الشريم" تعد من الكفاءات التدريبية والإدارية ذات الخبرة والتأهيل العلمي.