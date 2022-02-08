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الكويت.. هذا ما فعله بصديقه في الصحراء بعد مشاجرة بينهما

ضاعت الصداقة والإنسانية حتى هان الصديق في عينَي صديقه، فقد ضبطت السلطات الكويتية مواطناً هارباً بعدما أقدم على قتل صديقه في بر الوفرة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن رجال المباحث الجنائية تمكّنوا من ضبط المتهم بقتل صديقه في "بر الوفرة" بعد أن دهسه بالسيارة عمداً على خلفية حدوث مشاجرة بينهما.

وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وتفاصيل عملية الدهس خلال التحقيق معه، فيما تمّ تحويله للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، طبقاً للصحيفة.

ولم يصدر من وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية عن الحادثة.

الكويت السلطات الكويتية

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الكويت.. هذا ما فعله بصديقه في الصحراء بعد مشاجرة بينهما
سبق

ضاعت الصداقة والإنسانية حتى هان الصديق في عينَي صديقه، فقد ضبطت السلطات الكويتية مواطناً هارباً بعدما أقدم على قتل صديقه في بر الوفرة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن رجال المباحث الجنائية تمكّنوا من ضبط المتهم بقتل صديقه في "بر الوفرة" بعد أن دهسه بالسيارة عمداً على خلفية حدوث مشاجرة بينهما.

وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وتفاصيل عملية الدهس خلال التحقيق معه، فيما تمّ تحويله للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، طبقاً للصحيفة.

ولم يصدر من وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية عن الحادثة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:24 PM

الكويت.. هذا ما فعله بصديقه في الصحراء بعد مشاجرة بينهما

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
22,254

ضاعت الصداقة والإنسانية حتى هان الصديق في عينَي صديقه، فقد ضبطت السلطات الكويتية مواطناً هارباً بعدما أقدم على قتل صديقه في بر الوفرة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن رجال المباحث الجنائية تمكّنوا من ضبط المتهم بقتل صديقه في "بر الوفرة" بعد أن دهسه بالسيارة عمداً على خلفية حدوث مشاجرة بينهما.

وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وتفاصيل عملية الدهس خلال التحقيق معه، فيما تمّ تحويله للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، طبقاً للصحيفة.

ولم يصدر من وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية عن الحادثة.

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