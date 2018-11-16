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الجوف تشهد هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد

الجهات المعنية تستعد بالمعدات لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت منطقة الجوف، مساء أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد على أنحاء واسعة من المنطقة.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في جريان أغلب الشعاب الشهيرة، فيما اكتست الأرض بالبياض إثر تساقط البرد عليها.

وتستعد الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس من خلال المعدات والتوجيهات والتنبيهات وعوامل السلامة التي تساعد على عدم الإضرار بالمواطنين والمقيمين نتيجة الأمطار داخل النطاق العمراني وخارجه.

وكان أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قد تفقد محافظات المنطقة ومراكزها عقب موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، ووجّه بسرعة العمل على إيجاد حلول جذرية.

وشملت الجولة "محافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات" مروراً بالقرى التي شهدت جرياناً للسيول.

ووقف نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ على عدد من الأحياء بمدينة سكاكا، الأسبوع الماضي، وأماكن تجمُّع المياه.

ووجّه جميع المسؤولين والجهات المعنية، بتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة لتقديم المساعدة للجميع، ورفع آثار الأمطار في أسرع وقت ممكن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف تشهد هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد
سبق

شهدت منطقة الجوف، مساء أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد على أنحاء واسعة من المنطقة.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في جريان أغلب الشعاب الشهيرة، فيما اكتست الأرض بالبياض إثر تساقط البرد عليها.

وتستعد الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس من خلال المعدات والتوجيهات والتنبيهات وعوامل السلامة التي تساعد على عدم الإضرار بالمواطنين والمقيمين نتيجة الأمطار داخل النطاق العمراني وخارجه.

وكان أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قد تفقد محافظات المنطقة ومراكزها عقب موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، ووجّه بسرعة العمل على إيجاد حلول جذرية.

وشملت الجولة "محافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات" مروراً بالقرى التي شهدت جرياناً للسيول.

ووقف نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ على عدد من الأحياء بمدينة سكاكا، الأسبوع الماضي، وأماكن تجمُّع المياه.

ووجّه جميع المسؤولين والجهات المعنية، بتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة لتقديم المساعدة للجميع، ورفع آثار الأمطار في أسرع وقت ممكن.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:13 PM

الجوف تشهد هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد

الجهات المعنية تستعد بالمعدات لمواجهة تقلبات الطقس

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مهنا التميمي - الجوف
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شهدت منطقة الجوف، مساء أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد على أنحاء واسعة من المنطقة.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في جريان أغلب الشعاب الشهيرة، فيما اكتست الأرض بالبياض إثر تساقط البرد عليها.

وتستعد الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس من خلال المعدات والتوجيهات والتنبيهات وعوامل السلامة التي تساعد على عدم الإضرار بالمواطنين والمقيمين نتيجة الأمطار داخل النطاق العمراني وخارجه.

وكان أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قد تفقد محافظات المنطقة ومراكزها عقب موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، ووجّه بسرعة العمل على إيجاد حلول جذرية.

وشملت الجولة "محافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات" مروراً بالقرى التي شهدت جرياناً للسيول.

ووقف نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ على عدد من الأحياء بمدينة سكاكا، الأسبوع الماضي، وأماكن تجمُّع المياه.

ووجّه جميع المسؤولين والجهات المعنية، بتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة لتقديم المساعدة للجميع، ورفع آثار الأمطار في أسرع وقت ممكن.

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