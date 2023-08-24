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"الليث" يكسب الفتح بهدفَيْن.. ويعود بالنقاط الثلاث

في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان

تمكَّن فريق الشباب من تسجيل أول انتصاراته هذا الموسم بتجاوزه الفتح بنتيجة هدفَيْن لهدف مسجلاً ثلاث نقاط ثمينة في مستهل الموسم الجديد، وذلك في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجّل الشباب نقاطه الثلاث في رصيده، فيما بقي الفتح دون أية نقطة.

بدأ الشوط الأول بإثارة مبكرة؛ وذلك عندما تمكّن المهاجم الشبابي إسبريلا من قص شريط المواجهة بتسجيله الهدف الأول لفريقه مع الدقيقة الأولى بعد تلقيه ضربة حرة غير مباشرة، سددها مباشرة في شباك أصحاب الدار.

حاول بعد ذلك الفتح العودة لنقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول، ولكن التماسك الشبابي حال دون ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني بالرغبة الشبابية ذات التي بدأ بها سابقه؛ وتمكّن الشبابيون من مضاعفة النتيجة عبر ركلة جزاء، تقدم لها سبيستيان جوانكا عند الدقيقة الـ49.

وقبل نهاية الوقت الأصلي توغل ساشا داخل منطقة جزاء الشباب، وقدم عرضية جميلة، أنقذها المخضرم حسن معاذ إلى خارج الملعب. وفي الدقيقة ذاتها استخدم إسبريلا سرعته النفاثة، وقاد هجمة خطيرة على المرمى الفتحاوي، تمكن الدفاع من إبعاد خطورتها.

وفي الدقيقة الـ90 باحت المواجهة بما تبقى من أسرار عندما تحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء بعد دفع المدافع الشبابي البديل محمد البقعاوي المهاجم الصربي ساشا داخل منطقة الجزاء، تقدم لها المغربي مروان سعدان، ونفذها ببراعة داخل شباك الليث.

بعد ذلك أضاف حكم المواجهة ست دقائق وقتًا إضافيًّا، بعدها انتهت المواجهة بفوز شبابي بهدفين لهدف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الليث" يكسب الفتح بهدفَيْن.. ويعود بالنقاط الثلاث
سبق

تمكَّن فريق الشباب من تسجيل أول انتصاراته هذا الموسم بتجاوزه الفتح بنتيجة هدفَيْن لهدف مسجلاً ثلاث نقاط ثمينة في مستهل الموسم الجديد، وذلك في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجّل الشباب نقاطه الثلاث في رصيده، فيما بقي الفتح دون أية نقطة.

بدأ الشوط الأول بإثارة مبكرة؛ وذلك عندما تمكّن المهاجم الشبابي إسبريلا من قص شريط المواجهة بتسجيله الهدف الأول لفريقه مع الدقيقة الأولى بعد تلقيه ضربة حرة غير مباشرة، سددها مباشرة في شباك أصحاب الدار.

حاول بعد ذلك الفتح العودة لنقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول، ولكن التماسك الشبابي حال دون ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني بالرغبة الشبابية ذات التي بدأ بها سابقه؛ وتمكّن الشبابيون من مضاعفة النتيجة عبر ركلة جزاء، تقدم لها سبيستيان جوانكا عند الدقيقة الـ49.

وقبل نهاية الوقت الأصلي توغل ساشا داخل منطقة جزاء الشباب، وقدم عرضية جميلة، أنقذها المخضرم حسن معاذ إلى خارج الملعب. وفي الدقيقة ذاتها استخدم إسبريلا سرعته النفاثة، وقاد هجمة خطيرة على المرمى الفتحاوي، تمكن الدفاع من إبعاد خطورتها.

وفي الدقيقة الـ90 باحت المواجهة بما تبقى من أسرار عندما تحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء بعد دفع المدافع الشبابي البديل محمد البقعاوي المهاجم الصربي ساشا داخل منطقة الجزاء، تقدم لها المغربي مروان سعدان، ونفذها ببراعة داخل شباك الليث.

بعد ذلك أضاف حكم المواجهة ست دقائق وقتًا إضافيًّا، بعدها انتهت المواجهة بفوز شبابي بهدفين لهدف.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
09:15 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
09:57 PM

"الليث" يكسب الفتح بهدفَيْن.. ويعود بالنقاط الثلاث

في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
3
1,059

تمكَّن فريق الشباب من تسجيل أول انتصاراته هذا الموسم بتجاوزه الفتح بنتيجة هدفَيْن لهدف مسجلاً ثلاث نقاط ثمينة في مستهل الموسم الجديد، وذلك في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجّل الشباب نقاطه الثلاث في رصيده، فيما بقي الفتح دون أية نقطة.

بدأ الشوط الأول بإثارة مبكرة؛ وذلك عندما تمكّن المهاجم الشبابي إسبريلا من قص شريط المواجهة بتسجيله الهدف الأول لفريقه مع الدقيقة الأولى بعد تلقيه ضربة حرة غير مباشرة، سددها مباشرة في شباك أصحاب الدار.

حاول بعد ذلك الفتح العودة لنقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول، ولكن التماسك الشبابي حال دون ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني بالرغبة الشبابية ذات التي بدأ بها سابقه؛ وتمكّن الشبابيون من مضاعفة النتيجة عبر ركلة جزاء، تقدم لها سبيستيان جوانكا عند الدقيقة الـ49.

وقبل نهاية الوقت الأصلي توغل ساشا داخل منطقة جزاء الشباب، وقدم عرضية جميلة، أنقذها المخضرم حسن معاذ إلى خارج الملعب. وفي الدقيقة ذاتها استخدم إسبريلا سرعته النفاثة، وقاد هجمة خطيرة على المرمى الفتحاوي، تمكن الدفاع من إبعاد خطورتها.

وفي الدقيقة الـ90 باحت المواجهة بما تبقى من أسرار عندما تحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء بعد دفع المدافع الشبابي البديل محمد البقعاوي المهاجم الصربي ساشا داخل منطقة الجزاء، تقدم لها المغربي مروان سعدان، ونفذها ببراعة داخل شباك الليث.

بعد ذلك أضاف حكم المواجهة ست دقائق وقتًا إضافيًّا، بعدها انتهت المواجهة بفوز شبابي بهدفين لهدف.

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