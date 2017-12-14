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ساحل مكة .. العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً

"حرس الحدود" انتشلوها .. والجهات الأمنية تحقّق

تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.

وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية كوبري عمق مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساحل مكة .. العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً
سبق

تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.

وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:16 PM

ساحل مكة .. العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً

"حرس الحدود" انتشلوها .. والجهات الأمنية تحقّق

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,777

تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.

وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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