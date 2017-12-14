ساحل مكة .. العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً

تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.
وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.
وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
الجهات الأمنية كوبري عمق مكة المكرمة
تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.
وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
تحقّق الجهات الأمنية في العثور على جثة مواطن تُوفي غرقاً بالقرب من طريق الساحل الجديد كوبري عمق.
وباشر رجال حرس حدود بمركز الطفية الموقع وتمّ إخراج الجثة من البحر، وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.