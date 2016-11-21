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في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضرب أرسنال برباعية

حقَّق ليفربول فوزًا عريضًا على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة اليوم السبت على ملعب "الأنفيلد" في مدينة ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في الجولة السابقة أمام وست هام (2-3)، التي كانت الأولى له في جميع المسابقات.

وأنهى أصحاب الضيافة الشوط الأول متقدمين بهدف السنغالي ساديو مانيه الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري قبل أن يكشروا عن أنيابهم في الثاني بثلاثية، تناوب على تسجيلها البرتغالي ديوغو جوتا (52)، ثم المصري محمد صلاح (73)؛ ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ11 هدفًا، وختم البديل الياباني تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف (77).

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضرب أرسنال برباعية
سبق

حقَّق ليفربول فوزًا عريضًا على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة اليوم السبت على ملعب "الأنفيلد" في مدينة ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في الجولة السابقة أمام وست هام (2-3)، التي كانت الأولى له في جميع المسابقات.

وأنهى أصحاب الضيافة الشوط الأول متقدمين بهدف السنغالي ساديو مانيه الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري قبل أن يكشروا عن أنيابهم في الثاني بثلاثية، تناوب على تسجيلها البرتغالي ديوغو جوتا (52)، ثم المصري محمد صلاح (73)؛ ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ11 هدفًا، وختم البديل الياباني تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف (77).

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:34 PM

في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضرب أرسنال برباعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقَّق ليفربول فوزًا عريضًا على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة اليوم السبت على ملعب "الأنفيلد" في مدينة ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في الجولة السابقة أمام وست هام (2-3)، التي كانت الأولى له في جميع المسابقات.

وأنهى أصحاب الضيافة الشوط الأول متقدمين بهدف السنغالي ساديو مانيه الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري قبل أن يكشروا عن أنيابهم في الثاني بثلاثية، تناوب على تسجيلها البرتغالي ديوغو جوتا (52)، ثم المصري محمد صلاح (73)؛ ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ11 هدفًا، وختم البديل الياباني تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف (77).

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس.

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