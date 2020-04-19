لليوم الثاني.. دولتان بجنوب شرق آسيا لم تسجلا أي وفاة بكورونا

فيما سجلت إندونيسيا 47 حالة وفاة جديدة.. مع استمرار الإصابات

أعلنت كل من سنغافورة وتايلاند الواقعتين بجنوب شرق آسيا، أنهما لم تسجلا حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في حين سجلت إندونيسيا 47 حالة وفاة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6588 إصابة؛ في حين أنها لم تسجل لليوم الثاني ولا حالة وفاة واحدة؛ ليبقى إجمالي الوفيات عند مستوى 535.

وبحسب "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى أن الأغلبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة ظهرت بين العمال الوافدين؛ بينما كانت 25 حالة لمقيمين دائمين.

كما لم تسجل تايلاند هي الأخرى لليوم الثاني ولا حالة وفاة واحدة بالفيروس، وإنما سجلت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بلغت 32 حالة؛ منها 28 في العاصمة بانكوك، ليصل الإجمالي إلى 2765 حالة، وبلغ عدد الوفيات 47 شخصًا.

في المقابل سجلت إندونيسيا ارتفاعًا في عدد الوفيات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ 47 حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد المتوفين 582 شخصًا، وأما الإصابات الجديدة بالفيروس هناك فبلغت 327، ليرتفع العدد الكلي إلى 6575 إصابة.

وسجلت الفلبين 12 وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 409، كما سجلت 172 إصابة جديدة، ليبلغ مجموع عدد المصابين هناك 6259 شخصًا.

أما في تايوان، فأعلنت السلطات الصحية لديها عن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا، أغلبها لبحارة كانوا في مهمة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 420 إصابة، أما الوفيات فبلغت 6 حالات.