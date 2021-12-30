شرطة الرياض تطيح بمخالفين نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة العامة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، نفّذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، متخذين من وحدتين سكنيتين في مدينة الرياض مقرّين لذلك، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقال المتحدث إنهم تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.