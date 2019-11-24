قال رئيس اللجنة الطبية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، استشاري جراحة العيون، الدكتور سمير المنصوري: إن عدد القوافل الطبية التي سيَّرتها الندوة خلال العام الجاري، بلغ 13 قافلة، استفاد منها أكثر من 11 ألف مريض ومريضة في البلدان الأفريقية المستهدفة، برعايةٍ من حكومة المملكة. وأضاف "المنصوري" أن القوافل الطبية تنوّعت ما بين "الجراحة العامة، والتجميل، والناسور البولي، والنساء والتوليد، وجراحة الأطفال، وجراحة العيون"، وجرت بالتنسيق مع مكاتب الندوة الخارجية وسفارات المملكة، في العديد من البلدان وضمت نُخبةً مميزة من الأطباء السعوديين ذوي الكفاءة العالية. وأوضح أن القوافل الطبية نجحت في تقديم الرعاية الطبية من خلال 4.400 عملية جراحية متنوعة، ومعاينة 6.787 مريضًا ومريضة يمثلون كل الشرائح العمرية. التنمية الصحية ومن جهته قال الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح الوهيبي: إن الندوة كونها منظمة عالمية مستقلة لا تألو جهدًا في تعزيز رسالة الإسلام التي تدعو إلى الطمأنينة والتعايش، من خلال قوافلها الطبية وحرصها على خدمة الإنسان مهما كانت جنسيته أو لونه أو عقيدته. وبيّن أن هذه الفعاليات تعد أنموذجًا إنسانيًّا يزيد من لُحمة الترابط مع الثقافات المختلفة، ويحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لمستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية ذات العلاقة. وثمن سفيرا المملكة: لدى الكاميرون عبدالإله الشعيبي، وتنزانيا محمد المالك؛ قوافل الندوة الطبية، مشيدَيْنِ بدورها الملموس في إجراء العمليات الجراحية المُكلفة للمعوزين في الدول الأفريقية، والعمل على توفير العلاج دون مقابل مالي، ومستوى متقدم من الرعاية النفسية والصحية للمرضى الفقراء، بأسلوب حضاري يحترم إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم. يذكر أن الندوة نجحت في العام الماضي في تقديم الرعاية الطبية لأكثر من ستة آلاف مريض ومريضة بعدد من البلدان الأفريقية، من خلال ست قوافل طبية متنوعة.

استفادة 11 ألف مريض أفريقي من 13 قافلة للندوة الطبية في 2019 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 قال رئيس اللجنة الطبية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، استشاري جراحة العيون، الدكتور سمير المنصوري: إن عدد القوافل الطبية التي سيَّرتها الندوة خلال العام الجاري، بلغ 13 قافلة، استفاد منها أكثر من 11 ألف مريض ومريضة في البلدان الأفريقية المستهدفة، برعايةٍ من حكومة المملكة.



وأضاف "المنصوري" أن القوافل الطبية تنوّعت ما بين "الجراحة العامة، والتجميل، والناسور البولي، والنساء والتوليد، وجراحة الأطفال، وجراحة العيون"، وجرت بالتنسيق مع مكاتب الندوة الخارجية وسفارات المملكة، في العديد من البلدان وضمت نُخبةً مميزة من الأطباء السعوديين ذوي الكفاءة العالية.



وأوضح أن القوافل الطبية نجحت في تقديم الرعاية الطبية من خلال 4.400 عملية جراحية متنوعة، ومعاينة 6.787 مريضًا ومريضة يمثلون كل الشرائح العمرية.



التنمية الصحية

ومن جهته قال الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح الوهيبي: إن الندوة كونها منظمة عالمية مستقلة لا تألو جهدًا في تعزيز رسالة الإسلام التي تدعو إلى الطمأنينة والتعايش، من خلال قوافلها الطبية وحرصها على خدمة الإنسان مهما كانت جنسيته أو لونه أو عقيدته.



وبيّن أن هذه الفعاليات تعد أنموذجًا إنسانيًّا يزيد من لُحمة الترابط مع الثقافات المختلفة، ويحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لمستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية ذات العلاقة.



وثمن سفيرا المملكة: لدى الكاميرون عبدالإله الشعيبي، وتنزانيا محمد المالك؛ قوافل الندوة الطبية، مشيدَيْنِ بدورها الملموس في إجراء العمليات الجراحية المُكلفة للمعوزين في الدول الأفريقية، والعمل على توفير العلاج دون مقابل مالي، ومستوى متقدم من الرعاية النفسية والصحية للمرضى الفقراء، بأسلوب حضاري يحترم إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.



يذكر أن الندوة نجحت في العام الماضي في تقديم الرعاية الطبية لأكثر من ستة آلاف مريض ومريضة بعدد من البلدان الأفريقية، من خلال ست قوافل طبية متنوعة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 07:44 PM

استفادة 11 ألف مريض أفريقي من 13 قافلة للندوة الطبية في 2019 برعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين





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قال رئيس اللجنة الطبية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، استشاري جراحة العيون، الدكتور سمير المنصوري: إن عدد القوافل الطبية التي سيَّرتها الندوة خلال العام الجاري، بلغ 13 قافلة، استفاد منها أكثر من 11 ألف مريض ومريضة في البلدان الأفريقية المستهدفة، برعايةٍ من حكومة المملكة.



وأضاف "المنصوري" أن القوافل الطبية تنوّعت ما بين "الجراحة العامة، والتجميل، والناسور البولي، والنساء والتوليد، وجراحة الأطفال، وجراحة العيون"، وجرت بالتنسيق مع مكاتب الندوة الخارجية وسفارات المملكة، في العديد من البلدان وضمت نُخبةً مميزة من الأطباء السعوديين ذوي الكفاءة العالية.



وأوضح أن القوافل الطبية نجحت في تقديم الرعاية الطبية من خلال 4.400 عملية جراحية متنوعة، ومعاينة 6.787 مريضًا ومريضة يمثلون كل الشرائح العمرية.



التنمية الصحية

ومن جهته قال الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح الوهيبي: إن الندوة كونها منظمة عالمية مستقلة لا تألو جهدًا في تعزيز رسالة الإسلام التي تدعو إلى الطمأنينة والتعايش، من خلال قوافلها الطبية وحرصها على خدمة الإنسان مهما كانت جنسيته أو لونه أو عقيدته.



وبيّن أن هذه الفعاليات تعد أنموذجًا إنسانيًّا يزيد من لُحمة الترابط مع الثقافات المختلفة، ويحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لمستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية ذات العلاقة.



وثمن سفيرا المملكة: لدى الكاميرون عبدالإله الشعيبي، وتنزانيا محمد المالك؛ قوافل الندوة الطبية، مشيدَيْنِ بدورها الملموس في إجراء العمليات الجراحية المُكلفة للمعوزين في الدول الأفريقية، والعمل على توفير العلاج دون مقابل مالي، ومستوى متقدم من الرعاية النفسية والصحية للمرضى الفقراء، بأسلوب حضاري يحترم إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.



يذكر أن الندوة نجحت في العام الماضي في تقديم الرعاية الطبية لأكثر من ستة آلاف مريض ومريضة بعدد من البلدان الأفريقية، من خلال ست قوافل طبية متنوعة.