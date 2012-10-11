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هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج

الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيل

تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

الأفلاج أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج
سبق

تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
04:47 PM

هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج

الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيل

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
2
540

تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

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