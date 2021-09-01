إسرائيل تعارض اعتزام واشنطن إعادة فتح القنصلية بالقدس لخدمة الفلسطينيين

"لبيد": المسعى الأمريكي "فكرة سيئة"

اعتبر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم "الأربعاء"، أن إسرائيل تعتقد أن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس، لتوفير الخدمات الدبلوماسية للفلسطينيين "فكرة سيئة".

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تأييدها لزعم إسرائيل بشأن القدس المحتلّة واعتبارها عاصمة لها، ونقلت السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، مع دمج القنصلية في السفارة الجديدة.