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لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719

سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والاثنان الباقيان من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والاثنان الباقيان من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:23 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
08:49 PM

لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والاثنان الباقيان من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.

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