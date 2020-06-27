لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719

سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والاثنان الباقيان من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.