النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرق طفلة بأبحر جدة و"تعليم الطائف" يتقدم بالعزاء لوالديها

نعى تعليم الطائف يوم أمس، الطالبة بالروضة الأولى بعشيرة، روابي مفلح المقاطي، بعد أن وافتها المنية يوم الخميس الماضي في حادثة غرق في أبحر بمدينة جدة مقدمًا العزاء لأسرتها.

وتقدمت العديد من مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الطائف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التعازي لذوي الطفلة روابي المقاطي، وسط دعواتهم لها أن يتقبلها الله من الشهداء، وأن تكون شفيعة لوالديها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرق طفلة بأبحر جدة و"تعليم الطائف" يتقدم بالعزاء لوالديها
سبق

نعى تعليم الطائف يوم أمس، الطالبة بالروضة الأولى بعشيرة، روابي مفلح المقاطي، بعد أن وافتها المنية يوم الخميس الماضي في حادثة غرق في أبحر بمدينة جدة مقدمًا العزاء لأسرتها.

وتقدمت العديد من مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الطائف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التعازي لذوي الطفلة روابي المقاطي، وسط دعواتهم لها أن يتقبلها الله من الشهداء، وأن تكون شفيعة لوالديها.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:23 PM

غرق طفلة بأبحر جدة و"تعليم الطائف" يتقدم بالعزاء لوالديها

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
7
25,417

نعى تعليم الطائف يوم أمس، الطالبة بالروضة الأولى بعشيرة، روابي مفلح المقاطي، بعد أن وافتها المنية يوم الخميس الماضي في حادثة غرق في أبحر بمدينة جدة مقدمًا العزاء لأسرتها.

وتقدمت العديد من مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الطائف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التعازي لذوي الطفلة روابي المقاطي، وسط دعواتهم لها أن يتقبلها الله من الشهداء، وأن تكون شفيعة لوالديها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,930
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,188
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,059
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,889

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة