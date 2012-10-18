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تسليم الاعتماد النهائي للأكاديمية الوطنية البحرية بالمنطقة الشرقية

في إطار مساهمتها البنّاءة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح شهادة الاعتماد النهائي للأكاديمية الوطنية البحرية لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية المهندس فهد بن محمد العبدالكريم، وذلك في مقر الإمارة بالمنطقة الشرقية.

وتعد الأكاديمية الوطنية البحرية مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الخدمات المهنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة وفق أكثر مستويات التدريب العملي والنظري كفاءة وجودة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بقطاع التدريب البحري، حيث تأسست الأكاديمية إثر شراكة إستراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا الطرفين والشركاء المعنيين بشأن تأسيس وتشغيل الأكاديمية الوطنية البحرية في ديسمبر من عام 2016م بمدينة الجبيل.

وتُعنى الأكاديمية بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية وتزويدهم بالمهارات النظرية والعملية المتصلة بإصلاح وبناء السفن، الملاحة والهندسة البحرية وتشغيل الموانئ والخدمات البحرية الأخرى.

كما تهدف الأكاديمية إلى تطوير كفاءات ومعارف منسوبيها عبر إعداد وتطبيق مجموعة من برامج التدريب المتقدمة لسد الفجوة بين نقص الكوادر المتخصصة والمهارات والكفاءة المطلوبة لقطاع الخدمات البحرية، ما من شأنه رفع مستوى القوى العاملة الوطنية ودفع عجلة التنمية.

يأتي ذلك في إطار المساهمة البنّاءة والدور المنوط بالأكاديمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتي منها رفع مستويات وكفاءة الشباب السعودي وتزويدهم بالعتاد المعرفي المطلوب لتنمية سوق العمل وشغل وظائف قائمة على التخصصات المهنية المتطورة.

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تسليم الاعتماد النهائي للأكاديمية الوطنية البحرية بالمنطقة الشرقية
سبق

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح شهادة الاعتماد النهائي للأكاديمية الوطنية البحرية لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية المهندس فهد بن محمد العبدالكريم، وذلك في مقر الإمارة بالمنطقة الشرقية.

وتعد الأكاديمية الوطنية البحرية مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الخدمات المهنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة وفق أكثر مستويات التدريب العملي والنظري كفاءة وجودة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بقطاع التدريب البحري، حيث تأسست الأكاديمية إثر شراكة إستراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا الطرفين والشركاء المعنيين بشأن تأسيس وتشغيل الأكاديمية الوطنية البحرية في ديسمبر من عام 2016م بمدينة الجبيل.

وتُعنى الأكاديمية بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية وتزويدهم بالمهارات النظرية والعملية المتصلة بإصلاح وبناء السفن، الملاحة والهندسة البحرية وتشغيل الموانئ والخدمات البحرية الأخرى.

كما تهدف الأكاديمية إلى تطوير كفاءات ومعارف منسوبيها عبر إعداد وتطبيق مجموعة من برامج التدريب المتقدمة لسد الفجوة بين نقص الكوادر المتخصصة والمهارات والكفاءة المطلوبة لقطاع الخدمات البحرية، ما من شأنه رفع مستوى القوى العاملة الوطنية ودفع عجلة التنمية.

يأتي ذلك في إطار المساهمة البنّاءة والدور المنوط بالأكاديمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتي منها رفع مستويات وكفاءة الشباب السعودي وتزويدهم بالعتاد المعرفي المطلوب لتنمية سوق العمل وشغل وظائف قائمة على التخصصات المهنية المتطورة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
12:28 AM

تسليم الاعتماد النهائي للأكاديمية الوطنية البحرية بالمنطقة الشرقية

في إطار مساهمتها البنّاءة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح شهادة الاعتماد النهائي للأكاديمية الوطنية البحرية لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية المهندس فهد بن محمد العبدالكريم، وذلك في مقر الإمارة بالمنطقة الشرقية.

وتعد الأكاديمية الوطنية البحرية مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الخدمات المهنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة وفق أكثر مستويات التدريب العملي والنظري كفاءة وجودة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بقطاع التدريب البحري، حيث تأسست الأكاديمية إثر شراكة إستراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا الطرفين والشركاء المعنيين بشأن تأسيس وتشغيل الأكاديمية الوطنية البحرية في ديسمبر من عام 2016م بمدينة الجبيل.

وتُعنى الأكاديمية بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية وتزويدهم بالمهارات النظرية والعملية المتصلة بإصلاح وبناء السفن، الملاحة والهندسة البحرية وتشغيل الموانئ والخدمات البحرية الأخرى.

كما تهدف الأكاديمية إلى تطوير كفاءات ومعارف منسوبيها عبر إعداد وتطبيق مجموعة من برامج التدريب المتقدمة لسد الفجوة بين نقص الكوادر المتخصصة والمهارات والكفاءة المطلوبة لقطاع الخدمات البحرية، ما من شأنه رفع مستوى القوى العاملة الوطنية ودفع عجلة التنمية.

يأتي ذلك في إطار المساهمة البنّاءة والدور المنوط بالأكاديمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتي منها رفع مستويات وكفاءة الشباب السعودي وتزويدهم بالعتاد المعرفي المطلوب لتنمية سوق العمل وشغل وظائف قائمة على التخصصات المهنية المتطورة.

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