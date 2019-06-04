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"مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين  بـ4800 هدية

شاركتهم فرحة العيد السعيد

عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم.

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"مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين  بـ4800 هدية
سبق

عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
06:25 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
07:44 PM

"مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين  بـ4800 هدية

شاركتهم فرحة العيد السعيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,914

عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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