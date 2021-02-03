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هدف جوانكا بشباك أبها الأجمل في الجولة 16 من دوري المحترفين

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، فوز هدف المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، في شباك أبها، بجائزة أجمل أهداف الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لاختيار الجماهير.

وكان الفريق الفني في الرابطة، اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة ، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق بين الأهداف الثلاثة.

وقد نافس كريستان جوانكا، كلاً من لاعبي فريق أبها صالح العمري، وسعد بقير، على جائزة الهدف الأجمل بالجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني ، بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه، قبل أن يرسل بانيغا كرة طولية، إلى البرازيلي سيبا الذي هيأها بدوره على طبق من ذهب، أمام المرمى إلى جوانكا الذي وضعها بكل ثقة داخل الشباك.

وحصل هدف نجم الشباب، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 12292 بنسبة 47،5 % من الأصوات، بينما حل هدف صالح العمري في المرتبة الثانية 33،4 % من الأصوات، وجاء هدف زميله بالفريق التونسي سعد بقير في المرتبة الثالثة برصيد 19،1 % من الأصوات.

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هدف جوانكا بشباك أبها الأجمل في الجولة 16 من دوري المحترفين
سبق

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، فوز هدف المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، في شباك أبها، بجائزة أجمل أهداف الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لاختيار الجماهير.

وكان الفريق الفني في الرابطة، اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة ، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق بين الأهداف الثلاثة.

وقد نافس كريستان جوانكا، كلاً من لاعبي فريق أبها صالح العمري، وسعد بقير، على جائزة الهدف الأجمل بالجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني ، بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه، قبل أن يرسل بانيغا كرة طولية، إلى البرازيلي سيبا الذي هيأها بدوره على طبق من ذهب، أمام المرمى إلى جوانكا الذي وضعها بكل ثقة داخل الشباك.

وحصل هدف نجم الشباب، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 12292 بنسبة 47،5 % من الأصوات، بينما حل هدف صالح العمري في المرتبة الثانية 33،4 % من الأصوات، وجاء هدف زميله بالفريق التونسي سعد بقير في المرتبة الثالثة برصيد 19،1 % من الأصوات.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:01 AM

هدف جوانكا بشباك أبها الأجمل في الجولة 16 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، فوز هدف المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، في شباك أبها، بجائزة أجمل أهداف الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لاختيار الجماهير.

وكان الفريق الفني في الرابطة، اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة ، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق بين الأهداف الثلاثة.

وقد نافس كريستان جوانكا، كلاً من لاعبي فريق أبها صالح العمري، وسعد بقير، على جائزة الهدف الأجمل بالجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني ، بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه، قبل أن يرسل بانيغا كرة طولية، إلى البرازيلي سيبا الذي هيأها بدوره على طبق من ذهب، أمام المرمى إلى جوانكا الذي وضعها بكل ثقة داخل الشباك.

وحصل هدف نجم الشباب، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 12292 بنسبة 47،5 % من الأصوات، بينما حل هدف صالح العمري في المرتبة الثانية 33،4 % من الأصوات، وجاء هدف زميله بالفريق التونسي سعد بقير في المرتبة الثالثة برصيد 19،1 % من الأصوات.

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