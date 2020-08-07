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أسرة "البقمي" تناشد البحث عن ابنها "مهدي" بالطائف

"سبق" قادت للعثور عليه عندما اختفى قبل 9 أشهر

ناشدت أسرة مهدي بن محمد البقمي، البالغ من العمر 40 عامًا، مساعدتها في البحث عنه بعد أن اختفى فجأة من مستشفى شهار بالطائف.

وقال شقيق المفقود لـ"سبق": "مهدي" يعاني من اعتلالات نفسية قديمة وبسبب حالته قررت أن أذهب به للمستشفى قبل أمس ليقرر الطبيب المعالج تنويمه، وبينما أنا بصدد استكمال إجراءات التنويم، اختفى أخي فجأة لنكمل 48 ساعة من البحث برفقة عدد من الجهات والأهالي ومتطوعين بينهم فريق ساعد للبحث والإنقاذ دون أن نعثر عليه.

وأضاف: صحيفة "سبق" ساهمت في العثور عليه قبل تسعة أشهر عندما اختفى في ذلك الوقت، وعندما نشرت المناشدة عثر عليه أحد المواطنين بعد مشاهدة الخبر وتعرف عليه من خلال الصورة المنشورة.

ودعا شقيق المفقود من يشاهد "مهدي" إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال 0503703550

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أسرة "البقمي" تناشد البحث عن ابنها "مهدي" بالطائف
سبق

ناشدت أسرة مهدي بن محمد البقمي، البالغ من العمر 40 عامًا، مساعدتها في البحث عنه بعد أن اختفى فجأة من مستشفى شهار بالطائف.

وقال شقيق المفقود لـ"سبق": "مهدي" يعاني من اعتلالات نفسية قديمة وبسبب حالته قررت أن أذهب به للمستشفى قبل أمس ليقرر الطبيب المعالج تنويمه، وبينما أنا بصدد استكمال إجراءات التنويم، اختفى أخي فجأة لنكمل 48 ساعة من البحث برفقة عدد من الجهات والأهالي ومتطوعين بينهم فريق ساعد للبحث والإنقاذ دون أن نعثر عليه.

وأضاف: صحيفة "سبق" ساهمت في العثور عليه قبل تسعة أشهر عندما اختفى في ذلك الوقت، وعندما نشرت المناشدة عثر عليه أحد المواطنين بعد مشاهدة الخبر وتعرف عليه من خلال الصورة المنشورة.

ودعا شقيق المفقود من يشاهد "مهدي" إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال 0503703550

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:15 PM

أسرة "البقمي" تناشد البحث عن ابنها "مهدي" بالطائف

"سبق" قادت للعثور عليه عندما اختفى قبل 9 أشهر

A A A
محمد طيران - الطائف
3
1,898

ناشدت أسرة مهدي بن محمد البقمي، البالغ من العمر 40 عامًا، مساعدتها في البحث عنه بعد أن اختفى فجأة من مستشفى شهار بالطائف.

وقال شقيق المفقود لـ"سبق": "مهدي" يعاني من اعتلالات نفسية قديمة وبسبب حالته قررت أن أذهب به للمستشفى قبل أمس ليقرر الطبيب المعالج تنويمه، وبينما أنا بصدد استكمال إجراءات التنويم، اختفى أخي فجأة لنكمل 48 ساعة من البحث برفقة عدد من الجهات والأهالي ومتطوعين بينهم فريق ساعد للبحث والإنقاذ دون أن نعثر عليه.

وأضاف: صحيفة "سبق" ساهمت في العثور عليه قبل تسعة أشهر عندما اختفى في ذلك الوقت، وعندما نشرت المناشدة عثر عليه أحد المواطنين بعد مشاهدة الخبر وتعرف عليه من خلال الصورة المنشورة.

ودعا شقيق المفقود من يشاهد "مهدي" إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال 0503703550

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