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الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة تصحيح آليات العمل الإغاثي في البلاد

أكدت انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء

شددت الحكومة اليمنية اليوم، على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وقال البيان إن "صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن".
وعدت الوزارة أن تهديد برنامج الأغذية العالمي بتعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات كشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال، ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية ونهب المساعدات.

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الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة تصحيح آليات العمل الإغاثي في البلاد
سبق

شددت الحكومة اليمنية اليوم، على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وقال البيان إن "صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن".
وعدت الوزارة أن تهديد برنامج الأغذية العالمي بتعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات كشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال، ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية ونهب المساعدات.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:52 PM

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة تصحيح آليات العمل الإغاثي في البلاد

أكدت انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت الحكومة اليمنية اليوم، على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وقال البيان إن "صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن".
وعدت الوزارة أن تهديد برنامج الأغذية العالمي بتعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات كشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال، ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية ونهب المساعدات.

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