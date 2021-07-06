المملكة المتحدة تسجّل 28,773 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت المملكة المتحدة 28,773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و37 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,958,868 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,268 حالة وفاة.
بريطانيا
فيروس كورونا الجديد
المملكة المتحدة تسجّل 28,773 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-06
سجلت المملكة المتحدة 28,773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و37 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,958,868 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,268 حالة وفاة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:12 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:23 PM
المملكة المتحدة تسجّل 28,773 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت المملكة المتحدة 28,773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و37 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,958,868 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,268 حالة وفاة.