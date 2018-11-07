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هوساوي: أفتقدنا الجرأة .. وما زالت بطاقة التأهل في الملعب

حمل عمر هوساوي مدافع الفريق الأول بنادي النصر مسؤولية تعثر الفريق أمام مولدية الجزائر لاعبي نادي النصر داخل

أرضية الملعب بعيدًا عن الجهازين الفني والإداري، وشدد في الوقت نفسه على أن بطاقة التأهل ما زالت في متناول اليد متى ما استشعر نجوم النصر المسؤولية في مبارة الإياب القادمة في الجزائر.

وقال هوساوي في تصريحه بعد المواجهة :"ضغطنا على الخصم في ملعبه ولكن افتقدنا للجرأة والتي

تتمثل في التسديد من خارج منطقة الجزاء وما زال هناك شوط آخر في الجزائر ولم تحسم الأمور بعد"

، ورفض هوساوي تحميله مسؤولية الخسارة قائلاً: "المتفرج ليس كاللاعب داخل أرضية الملعب ولا

يمكن تحميل هذه النتيجة لشخص بمفرده وإنما يتحملها كل أفراد الفريق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هوساوي: أفتقدنا الجرأة .. وما زالت بطاقة التأهل في الملعب
سبق

حمل عمر هوساوي مدافع الفريق الأول بنادي النصر مسؤولية تعثر الفريق أمام مولدية الجزائر لاعبي نادي النصر داخل

أرضية الملعب بعيدًا عن الجهازين الفني والإداري، وشدد في الوقت نفسه على أن بطاقة التأهل ما زالت في متناول اليد متى ما استشعر نجوم النصر المسؤولية في مبارة الإياب القادمة في الجزائر.

وقال هوساوي في تصريحه بعد المواجهة :"ضغطنا على الخصم في ملعبه ولكن افتقدنا للجرأة والتي

تتمثل في التسديد من خارج منطقة الجزاء وما زال هناك شوط آخر في الجزائر ولم تحسم الأمور بعد"

، ورفض هوساوي تحميله مسؤولية الخسارة قائلاً: "المتفرج ليس كاللاعب داخل أرضية الملعب ولا

يمكن تحميل هذه النتيجة لشخص بمفرده وإنما يتحملها كل أفراد الفريق".

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:29 PM

هوساوي: أفتقدنا الجرأة .. وما زالت بطاقة التأهل في الملعب

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
4
1,920

حمل عمر هوساوي مدافع الفريق الأول بنادي النصر مسؤولية تعثر الفريق أمام مولدية الجزائر لاعبي نادي النصر داخل

أرضية الملعب بعيدًا عن الجهازين الفني والإداري، وشدد في الوقت نفسه على أن بطاقة التأهل ما زالت في متناول اليد متى ما استشعر نجوم النصر المسؤولية في مبارة الإياب القادمة في الجزائر.

وقال هوساوي في تصريحه بعد المواجهة :"ضغطنا على الخصم في ملعبه ولكن افتقدنا للجرأة والتي

تتمثل في التسديد من خارج منطقة الجزاء وما زال هناك شوط آخر في الجزائر ولم تحسم الأمور بعد"

، ورفض هوساوي تحميله مسؤولية الخسارة قائلاً: "المتفرج ليس كاللاعب داخل أرضية الملعب ولا

يمكن تحميل هذه النتيجة لشخص بمفرده وإنما يتحملها كل أفراد الفريق".

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